День крещения Руси отметят в Бердске

Фестиваль христианской музыки, приуроченный к празднику, состоится 26 июля c 16.00-22.00 на пляже «Старый Бердск».В программе фестиваля: барабанное шоу артистов из Санкт-Петербурга, фестиваль фонариков, фестиваль красок, спортивные и семейные соревнования, мастер-классы, анимационная программа для детей, концерт христианской музыки. Праздник для бердчан на пляже «Стрый Бердск» будет организован христианами церкви веры евангельской «Живое Слово». Напоминаем, что купаться на пляже «Старый Бердск» нельзя. Фото из архива редакции.
Фестиваль христианской музыки, приуроченный к празднику, состоится 26 июля c 16.00-22.00 на пляже «Старый Бердск».В программе фестиваля: барабанное шоу артистов из Санкт-Петербурга, фестиваль фонариков, фестиваль красок, спортивные и семейные соревнования, мастер-классы, анимационная программа для детей, концерт христианской музыки.
Праздник для бердчан на пляже «Стрый Бердск» будет организован христианами церкви веры евангельской «Живое Слово».
Напоминаем, что купаться на пляже «Старый Бердск» нельзя.
Фото из архива редакции.