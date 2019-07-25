На флористов отучат предпенсионников в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На флористов отучат предпенсионников в Бердске

5:09:447/25/2019
0

<div></div>

Новую профессию они смогут приобрести на базе учебного центра «Карьера».

В 2019 году 50 людей старшего возраста смогут приобрести новую профессию, переобучиться или повысить квалификацию в рамках нацпроекта «Демография». Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование реализуется городским центром занятости населения в рамках федеральной программы «Старшее поколение». Обратиться за помощью туда могут незанятые граждане предпенсионного возраста, которые находятся в поиске работы.

Наиболее востребованные профессии у предпенсионеров – оператор электронно-вычислительных машин, повар, социальный работник, библиотекарь, кладовщик, воспитатель, инспектор по пожарной безопасности, помощник по уходу (сиделка), специалист по социальной работе. Есть в Бердске и желающие стать специалистами в области флористики, которых обучат на базе учебного центра «Карьера».

На курсах флористов будут присутствовать два работодателя, которые выберут лучших, а поле обучения трудоустроят их в свои торговые точки.

Фото azblife.ru.

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскТуалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"
    12:53:08 4/13/2021
    Туалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"
    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    12:10:19 4/13/2021
    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    БердскЛошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    11:49:22 4/13/2021
    Лошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    БердскСвежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    11:33:43 4/13/2021
    Свежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    11:24:34 4/13/2021
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?
    11:20:33 4/13/2021
    13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?
    Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии
    11:15:44 4/13/2021
    Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    10:20:43 4/13/2021
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    10:07:26 4/13/2021
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?
    9:20:24 4/13/2021
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?