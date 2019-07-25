На флористов отучат предпенсионников в Бердске

Новую профессию они смогут приобрести на базе учебного центра «Карьера». В 2019 году 50 людей старшего возраста смогут приобрести новую профессию, переобучиться или повысить квалификацию в рамках нацпроекта «Демография». Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование реализуется городским центром занятости населения в рамках федеральной программы «Старшее поколение». Обратиться за помощью туда могут незанятые граждане предпенсионного возраста, которые находятся в поиске работы. Наиболее востребованные профессии у предпенсионеров – оператор электронно-вычислительных машин, повар, социальный работник, библиотекарь, кладовщик, воспитатель, инспектор по пожарной безопасности, помощник по уходу (сиделка), специалист по социальной работе. Есть в Бердске и желающие стать специалистами в области флористики, которых обучат на базе учебного центра «Карьера». На курсах флористов будут присутствовать два работодателя, которые выберут лучших, а поле обучения трудоустроят их в свои торговые точки. Фото azblife.ru.
Новую профессию они смогут приобрести на базе учебного центра «Карьера».
В 2019 году 50 людей старшего возраста смогут приобрести новую профессию, переобучиться или повысить квалификацию в рамках нацпроекта «Демография». Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование реализуется городским центром занятости населения в рамках федеральной программы «Старшее поколение». Обратиться за помощью туда могут незанятые граждане предпенсионного возраста, которые находятся в поиске работы.
Наиболее востребованные профессии у предпенсионеров – оператор электронно-вычислительных машин, повар, социальный работник, библиотекарь, кладовщик, воспитатель, инспектор по пожарной безопасности, помощник по уходу (сиделка), специалист по социальной работе. Есть в Бердске и желающие стать специалистами в области флористики, которых обучат на базе учебного центра «Карьера».
На курсах флористов будут присутствовать два работодателя, которые выберут лучших, а поле обучения трудоустроят их в свои торговые точки.
Фото azblife.ru.