Более семи миллионов рублей по налогам задолжал житель Бердска

Количество не желающих оплачивать налоги медленно, но возрастает. Количество исполнительных производств по неплательщикам налогов, которое на сегодняшний день находится в бердском отделе судебных приставов, составляет 3150. Общая сумма долгов, как рассказал судебный пристав-исполнитель бердского отдела судебных приставов Александр Федетов, по всем видам налогов составляет порядка 110 миллионов рублей. Самую большую сумму накопил индивидуальный предприниматель из Бердска, который задолжал в бюджет более семи миллионов рублей. На втором месте по сумме задолженности находится юридическое лицо, которое недоплатило более шести миллионов рублей. Александра Бурковская, фото из архива редакции
Количество не желающих оплачивать налоги медленно, но возрастает.
Количество исполнительных производств по неплательщикам налогов, которое на сегодняшний день находится в бердском отделе судебных приставов, составляет 3150. Общая сумма долгов, как рассказал судебный пристав-исполнитель бердского отдела судебных приставов Александр Федетов, по всем видам налогов составляет порядка 110 миллионов рублей.
Самую большую сумму накопил индивидуальный предприниматель из Бердска, который задолжал в бюджет более семи миллионов рублей. На втором месте по сумме задолженности находится юридическое лицо, которое недоплатило более шести миллионов рублей.
Александра Бурковская, фото из архива редакции