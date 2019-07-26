Протестировали пандусы в автобусах колясочники Бердска
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Протестировали пандусы в автобусах колясочники Бердска

1:49:437/26/2019
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В ходе эксперимента выяснилось: только в один городской автобус инвалиды могут подняться без посторонней помощи.

Инициаторами акции стали Аркадий Ситников, Роман Соломатин и Виктор Перемитин, которые уже не первый год проводят различные мероприятия, направленные на создание в Бердске более доступной среды для людей с ОВЗ.

— С представителями администрации мы встретились на остановке «Радиозавод», где попытались заехать на колясках в автобус, следующий по маршруту № 3, — сообщил «Свидетелю» Аркадий Ситников. – В небольшой «ПАЗик» коляски средних размеров, на которых передвигаются Роман и Виктор, вошли без особых проблем; пандус, который складывается внутрь салона, занял свое исходное место. У меня коляска побольше, в салон автобуса я смог заехать только с помощью волонтёра, на задней площадке она заняла всё место, не позволив свернуть пандус.

— А вот в автобусе № 1 устройство для поднятия колясок намного лучше! — подчеркнул Аркадий. — Пандус низкопольный, откидной, не мешает остальным людям в салоне и для нас очень удобен. Все три коляски без проблем закатились по нему в транспортное средство и также беспрепятственно мы смогли выехать из салона.

Специалисты мэрии приняли во внимание пожелания инвалидов-колясочников, пообещав, что впредь будут приобретать только низкопольные автобусы, удобные для всех категорий пассажиров.

Фото предоставлены Аркадием Синтиковым

Источник: svidetel24.info

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