Пока не купили квартиру фронтовичке Левиной в Бердске
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Пока не купили квартиру фронтовичке Левиной в Бердске

2:56:207/26/2019
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В настоящий момент документы на право собственности готовы только на 90%.

— Об этом «Свидетелю» сообщил Владимир Говорин, представитель Благотворительного фонда 7+.

Он не подтвердил информацию, опубликованную в бердских и областных СМИ.

— Документы на квартиру будут готовы в среду 31 июля, — подчеркнул Говорин. — При этом оформлена квартира будет не на Марию Игнатьевну Левину, а на её сына – Бориса Александровича. — Квартира точно будет! В ней уже сделан ремонт, Левиным вручены ключи, они хоть сегодня могут туда переехать.

О благотворителях, которые решили помочь семье фронтовички, «Свидетелю» стало известно неделю назад, но поскольку фактов, подтверждающих наличие нового жилья у Левиных пока нет, мы решили не торопить события и дождаться конкретных результатов.
Как только Борис Александрович Левин получит на руки Свидетельство о праве собственности на квартиру, мы обязательно побываем в гостях у Левиных и расскажем бердчанам об этой истории, надеемся, со счастливым финалом.

Напомним, впервые о жилищных проблемах ветерана Великой Отечественной войны Марии Левиной «Свидетель» рассказал ещё пять лет назад. С тех пор коллектив «Свидетеля» сделал всё возможное для того, чтобы фронтовичка получила собственное положенное по закону жильё.

После очередной громкой публикации «Свидетеля», которая стала известна на всю страну, власти города пообещали в ближайшее время выделить фронтовичке сертификат на покупку квартиры. Но благотворители не стали дожидаться этого события и решили помочь Левиным.

Подробный материал подготовим после новоселья.

Фото автора.

Источник: svidetel24.info

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