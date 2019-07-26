Начальник Росреетра Бердска: сделки с недвижимостью стали проще и дешевле
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Начальник Росреетра Бердска: сделки с недвижимостью стали проще и дешевле

4:00:207/26/2019
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С 31 июля нынешнего года законодатели изменили процедуру государственной регистрации недвижимости.

Начальник Бердского отдела управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ищенко пояснила, что теперь не требуется нотариальное удостоверение сделок при отчуждении или ипотеки, если недвижимость продают все сособственники по одной сделке. До 31 июля закон требовал нотариального удостоверения таких сделок, даже если квартира отчуждалась по одному договору купли-продажи и в сделке участвовали все собственники.

Это означает, если у квартиры несколько собственников, и все они одновременно продают недвижимость, идти к нотариусу не нужно. Бердчанка Анна Михайлова рассказала, что нотариальное удостоверение сделки означает её удорожание в несколько раз. К примеру, в её случае – в 10 раз.

Наталья Ищенко обратила внимание, что изменения, вводимые с 31 июля, не касаются сделок, когда один собственник продаёт другому лицу свою долю в квартире и в сделке участвуют не все собственники. Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению.

Примечательно, что нотариального удостоверения таких сделок изначально законом не требовалось. Требование по нотариальному удостоверению сделки по продаже доли в праве общей собственности впервые возникло в законодательстве в декабре 2015 года и относилось только к сделкам по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу. Чуть позже, в июне 2016 закон стал требовать нотариального удостоверения не только сделок по продаже, но и любых сделок, в результате которых происходит отчуждение доли в праве. Кроме того, возникло требование нотариального удостоверения в случае отчуждения объекта недвижимости всеми участниками долевой собственности.

Фото из архива редакции.

Источник: svidetel24.info

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