Проверят в конце июля палаточный лагерь в Бердске
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Проверят в конце июля палаточный лагерь в Бердске

5:48:187/26/2019
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Начальник отдела надзорной деятельности  Николай Степоненков  рассказал, что дополнительная инспекция связана с трагедией в хабаровском лагере «Холдоми».«Комсомольская правда» сообщила, что там страшный пожар унёс жизни четверых детей. 10-летняя София Валова погибла сразу же. 12-летнюю Веронику Стрыпину, 12-летнюю Елизавету Безрукову и 10-летнего Алексея Мартыненко успели привезти в больницу, но врачам спасти их не удалось… Дети жили в палатках, которые загорелись в ночь на 23 июля.

Подобные «походные» лагеря есть по всей стране: в Новосибирской области их пять.  Два — в Новосибирском районе, и по одному — в Бердске, Сузунском и Купинском районах. В нашем городе речь идёт о центре туризма «Юность», в котором дети живут в палатках на берегу Обского водохранилища. Николай Степоненков заверил, что перед открытием лагеря его проверили пожарные инспектора. Специалисты МЧС выявили 18 нарушений правил противопожарной безопасности. Руководители лагеря устранили их, как и требовали пожарные ещё до заезда детей, поэтому центр туризма распахнул свои двери в назначенное время. Николай Анатольевич подробно перечислил меры безопасности в «Юности»: круглосуточное дежурство взрослых, видеонаблюдение территории, где установлены палатки, и её освещение. Кроме этого лагерь заключил договор с охранным предприятием, сотрудники которого мониторят видеозаписи. Это позволит в случае беды своевременно обнаружить любое возгорание.

По сообщениям СМИ в Хабаровском крае палатки загорелись из-за тепловой пушки, на которой дети сушили бельё. Николай Степоненков напомнил, что закрывать обогревательные приборы ни в коем случае нельзя. Для просушивания обуви и одежды есть специальные  приборы. К тому же работающие на керосине тепловые пушки согласно инструкции завода — изготовителя вообще не предназначены для обогрева помещений изнутри, а только для работы на открытом воздухе. Любые электрические приборы можно использовать только в соответствии с их инструкциями, соблюдая требования пожарной безопасности. Это означает, что исправные масляные радиаторы включать в палатках можно, но устанавливать их нужно только на негорючем основании. По информации Николая Степоненкова палатки «Юности» вообще не отапливают. Ещё там есть дымозащитные комплекты, необходимые средства для тушения пожара.

В то же время Николай Степоненков указал и на пробелы в законодательстве. Только сейчас МЧС планируют разработать требования к палаточным лагерям. Пока в нормативных документах МЧС никаких требований не установлено по горючести палаток, по расстояниям, которые должны быть соблюдены между ними. Пока есть только методические рекомендации для военных, но сотрудники МЧС не имеют права руководствоваться ими в своей работе.

Источник: svidetel24.info

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