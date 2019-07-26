«Pontiac Vibe» столкнулся с маршруткой №11 в центре Бердска

Столкновение авто произошло около 18 часов сегодня 26 июля у дома №56 по улице Ленина. Пострадавших нет.— Автоледи на иномарке сдавала задним ходом из парковочного кармана и не заметила шедшую со стороны остановки «Универмаг» маршрутную «ГАЗель», — рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар. Прибегать к услугам аваркома участники столкновения не стали. Приехавший на место происшествия хозяин пассажирского микроавтобуса оформил случившееся по европротоколу. Он же должен получить от страховой компании причитающееся страховое вознаграждение. Хозяйке «Понтиака» решать проблемы с восстановлением повреждённых деталей иномарки придётся самостоятельно. Фото автора
Столкновение авто произошло около 18 часов сегодня 26 июля у дома №56 по улице Ленина. Пострадавших нет.— Автоледи на иномарке сдавала задним ходом из парковочного кармана и не заметила шедшую со стороны остановки «Универмаг» маршрутную «ГАЗель», — рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар.
Прибегать к услугам аваркома участники столкновения не стали. Приехавший на место происшествия хозяин пассажирского микроавтобуса оформил случившееся по европротоколу. Он же должен получить от страховой компании причитающееся страховое вознаграждение. Хозяйке «Понтиака» решать проблемы с восстановлением повреждённых деталей иномарки придётся самостоятельно.
Фото автора