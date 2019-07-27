Лидер коммунистов Бердска о здоровье: держите ориентир на девочек

Вы ещё сравнительно молоды, но уже стали терять зрение? Попробуйте встать на лыжи: возможно, очки вам не понадобятся ещё долго. Именно так в своё время поступил лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов. Сегодня ему за 70 лет, но, как признается сам Сергей Евгеньевич, проблем со здоровьем не испытывал. Своим опытом здорового образа жизни он поделился с читателями «С». Берите на заметку! Пригодится. — Ярым спортсменом я никогда не был, — говорит Сергей Евгеньевич. – В школьные годы даже от уроков физкультуры был освобождён: долго болел. Плотно в мою жизнь физическая культура вошла со студенческих лет. На первом курсе заметил, что зрение стало падать, пошёл на прием к офтальмологу. Осмотрев меня, доктор посоветовал не думать об очках, а встать на лыжи. Пояснил: «Во время пробежек глазами работать не забывай: направо посмотрел – веточка, налево – белочка, а прямо – девочка! Вот на неё и держи ориентир. Только не обгоняй, а то цели лишишься». — Доктор оказался прав! — восклицает мой собеседник. – Со временем зрение у меня полностью восстановилось: почти до 60 лет я про очки даже не вспоминал. С тех пор лыжные пробежки стали неотъемлемой частью моей жизни, а чуть позже, после прочтения книги врача из Академгородка «Человек на воде», я увлекся ещё и плаванием. Довольно подробно описывая проведённые эксперименты, доктор объяснил читателям, почему люди тонут и как этого избежать. Взяв на вооружение его методику, я начал заниматься плаванием и вскоре спокойно преодолевал расстояние 1-2 километра, дважды доплывал до острова «Тайвань» и обратно. А ещё немногим позже к увлечениям добавилась лёгкая атлетика. В течение 15 лет Бессонов возглавлял бердский клуб любителей бега «Родник», созданный в 1985 году в альтернативу борьбе с пьянством. — Объявил её генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв, и это была очередная глупость, — считает Сергей Евгеньевич. – В стране вырубались виноградники, водку в магазинах продавали по талонам, но так и не добились желаемого результата. …Меж тем бердский «Родник» процветал, собрав в свои ряды большое количество любителей лёгкой атлетики. Все самые интересные моменты жизни клуба, запечатлённые на фото, сохранившиеся в газетных публикациях, Сергей Бессонов бережно сохранил, уместив в нескольких альбомах. Листая пожелтевшие страницы, с удивлением отмечаешь масштабность небольшой любительской организации. «Родниковцы» были участниками легкоатлетической эстафеты «Бег мира», принимали участие в международных марафонах, занимались моржеванием… А лица!… Какие счастливые, ничем не обремененные лица я увидела на чёрно-белых снимках тех лет. Клуб просуществовал до 2000 года. До сих пор в Бердске нет достойного ему преемника. На вопрос: «Как сегодня создать нечто подобное, как приобщить людей к здоровому образу жизни, к которому в последнее время всех упорно призывает правительство РФ?», — Сергей Евгеньевич ответил, что готовых рекомендаций у него нет. — Но у каждого человека в первую очередь должна быть личная мотивация, а если говорить в целом, то нам просто необходимо повышать жизненный уровень населения, — считает Бессонов. – Для начала следует хотя бы ввести прогрессивную шкалу налогов, которая успешно используется во всем мире: люди с высоким доходом почти половину заработанного должны отчислять в государственную казну, бедные – напротив — облагаться минимальными налогами или полностью освободить от них. — Ещё важно создать в стране социально-экономическую базу, чтобы человек чувствовал себя комфортно и был уверен в завтрашнем дне, — подчёркивает мой собеседник. — А если он каждый день думает, чем накормить детей, как их выучить, чем заплатить за коммуналку… Ему не до бега. В этом случае, он, извините меня, разбежится — и вниз головой. — Люблю поэзию Александра Пушкина и Александра Блока, — говорит он. – Время от времени беру в руки томик со стихами Блока, с наслаждением перечитываю знакомые строчки. Штрих к портрету Он по-прежнему активный участник спортивного клуба ветеранов Бердска, постоянно принимает участие в областных соревнованиях, завоёвывая призовые места. Фото из архива редакции.
На вопрос: «Что вам помогает выживать в этом мире?», — Сергей Бессонов ответил, что помогают хорошие книги, рассуждения и мысли мудрых философов, стихи великих поэтов и, конечно же, физические нагрузки.
Последняя спортивная награда Бессонова – «серебро» на областной спартакиаде пенсионеров в километровом забеге. Со всей Новосибирской области в ней отважились принять участие только пять человек, которым за 70 лет.
Вы ещё сравнительно молоды, но уже стали терять зрение? Попробуйте встать на лыжи: возможно, очки вам не понадобятся ещё долго.
Именно так в своё время поступил лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.
Сегодня ему за 70 лет, но, как признается сам Сергей Евгеньевич, проблем со здоровьем не испытывал. Своим опытом здорового образа жизни он поделился с читателями «С». Берите на заметку! Пригодится.
— Ярым спортсменом я никогда не был, — говорит Сергей Евгеньевич. – В школьные годы даже от уроков физкультуры был освобождён: долго болел. Плотно в мою жизнь физическая культура вошла со студенческих лет. На первом курсе заметил, что зрение стало падать, пошёл на прием к офтальмологу. Осмотрев меня, доктор посоветовал не думать об очках, а встать на лыжи. Пояснил: «Во время пробежек глазами работать не забывай: направо посмотрел – веточка, налево – белочка, а прямо – девочка! Вот на неё и держи ориентир. Только не обгоняй, а то цели лишишься».
— Доктор оказался прав! — восклицает мой собеседник. – Со временем зрение у меня полностью восстановилось: почти до 60 лет я про очки даже не вспоминал. С тех пор лыжные пробежки стали неотъемлемой частью моей жизни, а чуть позже, после прочтения книги врача из Академгородка «Человек на воде», я увлекся ещё и плаванием. Довольно подробно описывая проведённые эксперименты, доктор объяснил читателям, почему люди тонут и как этого избежать. Взяв на вооружение его методику, я начал заниматься плаванием и вскоре спокойно преодолевал расстояние 1-2 километра, дважды доплывал до острова «Тайвань» и обратно.
А ещё немногим позже к увлечениям добавилась лёгкая атлетика. В течение 15 лет Бессонов возглавлял бердский клуб любителей бега «Родник», созданный в 1985 году в альтернативу борьбе с пьянством.
— Объявил её генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв, и это была очередная глупость, — считает Сергей Евгеньевич. – В стране вырубались виноградники, водку в магазинах продавали по талонам, но так и не добились желаемого результата.
…Меж тем бердский «Родник» процветал, собрав в свои ряды большое количество любителей лёгкой атлетики. Все самые интересные моменты жизни клуба, запечатлённые на фото, сохранившиеся в газетных публикациях, Сергей Бессонов бережно сохранил, уместив в нескольких альбомах. Листая пожелтевшие страницы, с удивлением отмечаешь масштабность небольшой любительской организации. «Родниковцы» были участниками легкоатлетической эстафеты «Бег мира», принимали участие в международных марафонах, занимались моржеванием… А лица!… Какие счастливые, ничем не обремененные лица я увидела на чёрно-белых снимках тех лет. Клуб просуществовал до 2000 года. До сих пор в Бердске нет достойного ему преемника.
На вопрос: «Как сегодня создать нечто подобное, как приобщить людей к здоровому образу жизни, к которому в последнее время всех упорно призывает правительство РФ?», — Сергей Евгеньевич ответил, что готовых рекомендаций у него нет.
— Но у каждого человека в первую очередь должна быть личная мотивация, а если говорить в целом, то нам просто необходимо повышать жизненный уровень населения, — считает Бессонов. – Для начала следует хотя бы ввести прогрессивную шкалу налогов, которая успешно используется во всем мире: люди с высоким доходом почти половину заработанного должны отчислять в государственную казну, бедные – напротив — облагаться минимальными налогами или полностью освободить от них.
— Ещё важно создать в стране социально-экономическую базу, чтобы человек чувствовал себя комфортно и был уверен в завтрашнем дне, — подчёркивает мой собеседник. — А если он каждый день думает, чем накормить детей, как их выучить, чем заплатить за коммуналку… Ему не до бега. В этом случае, он, извините меня, разбежится — и вниз головой.
— Люблю поэзию Александра Пушкина и Александра Блока, — говорит он. – Время от времени беру в руки томик со стихами Блока, с наслаждением перечитываю знакомые строчки.
Штрих к портрету
Он по-прежнему активный участник спортивного клуба ветеранов Бердска, постоянно принимает участие в областных соревнованиях, завоёвывая призовые места.
Фото из архива редакции.