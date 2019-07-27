Куда обращаться бердчанам за ребёнком &#171;из пробирки&#187;
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Куда обращаться бердчанам за ребёнком &#171;из пробирки&#187;

9:10:597/27/2019
0

<div></div>

По информации Надежды Мурзинцевой, заведующей женской консультацией Бердска, сегодня в нашем городе полно ребятишек «из пробирки». 
Что нужно знать, если вы решили сделать ЭКО? Куда прежде всего обращаться?

— В первую очередь следует записаться на приём к участковому врачу женской консультации, позвонив в единую регистратуру по номеру 124, — объясняет Надежда Анатольевна. – В этом случае в электронную карту пациентки уже будут внесены все данные, необходимые доктору. Но во избежание нестыковок на первый приём лучше взять с собой паспорт и страховой полис.

После обследования врач выпишет пациентке направление в Новосибирский Центр планирования семьи и репродукции, где её поставят в очередь для проведения экстракорпорального оплодотворения. Проводится эта процедура бесплатно в рамках ОМС.

— Следует отметить, что сегодня ЭКО делают быстро: в течение года, — подчёркивает Надежда Мурзинцева. – В Бердске уже довольно много счастливых мам, родивших здоровых детей из пробирки. Но проводят эту процедуру лишь тем женщинам, которых репродуктологи включили в реестр: не всем пациенткам она показана в силу целого ряда патологий.

К ним относятся эндометриоз, хроническая ановуляция (гормональный сбой в организме женщин), различные инфекции и многое другое, — говорит врач-гинеколог. – Проблемы с зачатием ребёнка могут возникнуть и при ряде патологий у мужчины. В этих случаях специалисты Центра пытаются установить причину бесплодия, проводят лечение и только после этого возвращаются к вопросу об экстракорпоральном оплодотворении.

— Какие анализы следует сдавать перед тем, как отправиться в Центр? Какие из них можно сделать в бердской ЦГБ?

— Практически все методы необходимых исследований можно пройти в городской больнице. Но если человек хочет сделать их быстро и без очереди, мы предлагаем ему обратиться в клиники, где анализы принимают день в день.

Анализы для определения бесплодия

Для женщин

Программа обследования женщины на бесплодие включает полный осмотр пациентки у гинеколога, а также проведение ультразвукового исследования репродуктивной системы на предмет выявления различных патологий органического характера.

Для успешной беременности важны также размеры малого таза и нормальное содержание в крови основных женских гормонов.
В настоящее время самой частой причиной женского бесплодия является непроходимость маточных труб. Она бывает врождённой, или же это следствие перенесённого ранее женщиной воспалительного процесса. Чтобы проверить маточные трубы на проходимость, используется рентгеновский метод с применением специального контрастного вещества.

Не менее информативными являются анализы ИППП (инфекций, передающихся половым путём). Они включают в себя мазок на скрытые инфекции, а также определение содержания лютеинизирующего гормона, эстрадиола, гормонов щитовидной железы, а также прогестерона и пролактина.

Помимо этого, женщине делают специальный тест, позволяющий определить овулярный запас яичников и то, насколько правильно они функционируют. Также пациентке назначаются иммунограмма, исследование цитокинового профиля, анализ на антитела и на антиспермальные тела. Специалист проводит оценку работы молочных желёз женщины, проверяет работу гипофиза и надпочечников.

Для мужчин

Основным методом обследование мужчин на бесплодие является спермограмма.

С её помощью врач может определить количество и подвижность сперматозоидов. Помимо этого, дополнительно может понадобиться сделать анализ секрета простаты и семенных пузырьков, а также произвести различные бактериальные посевы.

Глоссарий
* Лютеинизирующий гормон – один из ключевых кининов репродуктивной системы. Без него невозможно наступление овуляции, поддержание развития жёлтого тела.
* Эстрадиол — основной и наиболее активный для человека женский половой гормон; эстроген. Вырабатывается фолликулярным аппаратом яичников у женщин.
* Цитокины – около 100 сложных белков, участвующих во многих иммунных и воспалительных процессах в человеческом организме.

Фото из архива редакции.

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    12:10:19 4/13/2021
    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    БердскЛошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    11:49:22 4/13/2021
    Лошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    БердскСвежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    11:33:43 4/13/2021
    Свежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    11:24:34 4/13/2021
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?
    11:20:33 4/13/2021
    13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?
    Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии
    11:15:44 4/13/2021
    Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    10:20:43 4/13/2021
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    10:07:26 4/13/2021
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?
    9:20:24 4/13/2021
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?
    БердскОлимпийские игры-2021 в Японии требуют отменить
    9:17:22 4/13/2021
    Олимпийские игры-2021 в Японии требуют отменить