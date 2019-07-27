По информации Надежды Мурзинцевой, заведующей женской консультацией Бердска, сегодня в нашем городе полно ребятишек «из пробирки». — В первую очередь следует записаться на приём к участковому врачу женской консультации, позвонив в единую регистратуру по номеру 124, — объясняет Надежда Анатольевна. – В этом случае в электронную карту пациентки уже будут внесены все данные, необходимые доктору. Но во избежание нестыковок на первый приём лучше взять с собой паспорт и страховой полис. После обследования врач выпишет пациентке направление в Новосибирский Центр планирования семьи и репродукции, где её поставят в очередь для проведения экстракорпорального оплодотворения. Проводится эта процедура бесплатно в рамках ОМС. — Следует отметить, что сегодня ЭКО делают быстро: в течение года, — подчёркивает Надежда Мурзинцева. – В Бердске уже довольно много счастливых мам, родивших здоровых детей из пробирки. Но проводят эту процедуру лишь тем женщинам, которых репродуктологи включили в реестр: не всем пациенткам она показана в силу целого ряда патологий. К ним относятся эндометриоз, хроническая ановуляция (гормональный сбой в организме женщин), различные инфекции и многое другое, — говорит врач-гинеколог. – Проблемы с зачатием ребёнка могут возникнуть и при ряде патологий у мужчины. В этих случаях специалисты Центра пытаются установить причину бесплодия, проводят лечение и только после этого возвращаются к вопросу об экстракорпоральном оплодотворении. — Какие анализы следует сдавать перед тем, как отправиться в Центр? Какие из них можно сделать в бердской ЦГБ? — Практически все методы необходимых исследований можно пройти в городской больнице. Но если человек хочет сделать их быстро и без очереди, мы предлагаем ему обратиться в клиники, где анализы принимают день в день. Анализы для определения бесплодия Для женщин Программа обследования женщины на бесплодие включает полный осмотр пациентки у гинеколога, а также проведение ультразвукового исследования репродуктивной системы на предмет выявления различных патологий органического характера. Для успешной беременности важны также размеры малого таза и нормальное содержание в крови основных женских гормонов. Не менее информативными являются анализы ИППП (инфекций, передающихся половым путём). Они включают в себя мазок на скрытые инфекции, а также определение содержания лютеинизирующего гормона, эстрадиола, гормонов щитовидной железы, а также прогестерона и пролактина. Помимо этого, женщине делают специальный тест, позволяющий определить овулярный запас яичников и то, насколько правильно они функционируют. Также пациентке назначаются иммунограмма, исследование цитокинового профиля, анализ на антитела и на антиспермальные тела. Специалист проводит оценку работы молочных желёз женщины, проверяет работу гипофиза и надпочечников. Для мужчин Основным методом обследование мужчин на бесплодие является спермограмма. С её помощью врач может определить количество и подвижность сперматозоидов. Помимо этого, дополнительно может понадобиться сделать анализ секрета простаты и семенных пузырьков, а также произвести различные бактериальные посевы. Глоссарий Фото из архива редакции.
Что нужно знать, если вы решили сделать ЭКО? Куда прежде всего обращаться?
В настоящее время самой частой причиной женского бесплодия является непроходимость маточных труб. Она бывает врождённой, или же это следствие перенесённого ранее женщиной воспалительного процесса. Чтобы проверить маточные трубы на проходимость, используется рентгеновский метод с применением специального контрастного вещества.
* Лютеинизирующий гормон – один из ключевых кининов репродуктивной системы. Без него невозможно наступление овуляции, поддержание развития жёлтого тела.
* Эстрадиол — основной и наиболее активный для человека женский половой гормон; эстроген. Вырабатывается фолликулярным аппаратом яичников у женщин.
* Цитокины – около 100 сложных белков, участвующих во многих иммунных и воспалительных процессах в человеческом организме.
По информации Надежды Мурзинцевой, заведующей женской консультацией Бердска, сегодня в нашем городе полно ребятишек «из пробирки».
— В первую очередь следует записаться на приём к участковому врачу женской консультации, позвонив в единую регистратуру по номеру 124, — объясняет Надежда Анатольевна. – В этом случае в электронную карту пациентки уже будут внесены все данные, необходимые доктору. Но во избежание нестыковок на первый приём лучше взять с собой паспорт и страховой полис.
После обследования врач выпишет пациентке направление в Новосибирский Центр планирования семьи и репродукции, где её поставят в очередь для проведения экстракорпорального оплодотворения. Проводится эта процедура бесплатно в рамках ОМС.
— Следует отметить, что сегодня ЭКО делают быстро: в течение года, — подчёркивает Надежда Мурзинцева. – В Бердске уже довольно много счастливых мам, родивших здоровых детей из пробирки. Но проводят эту процедуру лишь тем женщинам, которых репродуктологи включили в реестр: не всем пациенткам она показана в силу целого ряда патологий.
К ним относятся эндометриоз, хроническая ановуляция (гормональный сбой в организме женщин), различные инфекции и многое другое, — говорит врач-гинеколог. – Проблемы с зачатием ребёнка могут возникнуть и при ряде патологий у мужчины. В этих случаях специалисты Центра пытаются установить причину бесплодия, проводят лечение и только после этого возвращаются к вопросу об экстракорпоральном оплодотворении.
— Какие анализы следует сдавать перед тем, как отправиться в Центр? Какие из них можно сделать в бердской ЦГБ?
— Практически все методы необходимых исследований можно пройти в городской больнице. Но если человек хочет сделать их быстро и без очереди, мы предлагаем ему обратиться в клиники, где анализы принимают день в день.
Анализы для определения бесплодия
Для женщин
Программа обследования женщины на бесплодие включает полный осмотр пациентки у гинеколога, а также проведение ультразвукового исследования репродуктивной системы на предмет выявления различных патологий органического характера.
Для успешной беременности важны также размеры малого таза и нормальное содержание в крови основных женских гормонов.
Не менее информативными являются анализы ИППП (инфекций, передающихся половым путём). Они включают в себя мазок на скрытые инфекции, а также определение содержания лютеинизирующего гормона, эстрадиола, гормонов щитовидной железы, а также прогестерона и пролактина.
Помимо этого, женщине делают специальный тест, позволяющий определить овулярный запас яичников и то, насколько правильно они функционируют. Также пациентке назначаются иммунограмма, исследование цитокинового профиля, анализ на антитела и на антиспермальные тела. Специалист проводит оценку работы молочных желёз женщины, проверяет работу гипофиза и надпочечников.
Для мужчин
Основным методом обследование мужчин на бесплодие является спермограмма.
С её помощью врач может определить количество и подвижность сперматозоидов. Помимо этого, дополнительно может понадобиться сделать анализ секрета простаты и семенных пузырьков, а также произвести различные бактериальные посевы.
Глоссарий
Фото из архива редакции.