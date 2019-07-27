Праздник водных видов спорта состоялся в Бердске

В эту субботу, 27 июля, в преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота, на пляже «Дюны» состоялось грандиозное событие — спортивный праздник водных и технических видов спорта (видео). Прямую трансляцию открытия можно посмотреть здесь. Показательное выступление по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей и копий можно посмотреть, перейдя по ссылке.
В эту субботу, 27 июля, в преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота, на пляже «Дюны» состоялось грандиозное событие — спортивный праздник водных и технических видов спорта (видео).
Прямую трансляцию открытия можно посмотреть здесь.
Показательное выступление по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей и копий можно посмотреть, перейдя по ссылке.