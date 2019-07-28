Ралли-батл «Suzuki vs Niva» проехался под Бердском

В то время, как парусные и прочие «морские» суда боролись за первенство на акватории Бердского залива в честь Дня флота, джипперы со всей области съехались пробороздить как следует побережье Берди в Агролесе (видео).На первый областной ралли-батл «Suzuki vs Niva» приехало в общей сложности порядка пятидесяти экипажей, готовых непосредственно к гонкам. А с учётом «припыливших» по бездорожью в течение дня гостей, преимущественно из Бердска, на заброшенном футбольном поле в Агролесе побывало не меньше сотни всяческой автотехники — от внедорожников до пузотёрок. Не трудно подсчитать и количество побывавших на ралли-батле людей. С учётом того, что практически все участники и гости приехали семьями – умножьте сто на три – получите результат. Дружеское противоборство «сузук», слегка разбавленных другими внедорожными иномарками, и отечественных «нив» продолжалось весь день 27 июля. Стартовой площадкой стала заросшая травой футбольная поляна, которую до начала ралли-батла организаторы выкосили, оставив в «девственной неприкосновенности» окрестные «тоямы токанавы». Что без последних за внедорожные гонки? Заезды начались около полудня и закончились ближе к вечеру. Они проходили в жаркой борьбе одновременно по нескольким этапам. Баллы гонщиков суммировались по дню. О том, какая команда — «Suzuki» или «Niva» — победила, организатор ралли-батла внедорожников под Бердском Армен Марутян обещал рассказать позже. Однако, опережая официальные результаты на этот час можно без преувеличения сказать, что в дружеских соревнованиях, как минимум, победила дружба! Видео можно посмотреть здесь. Фото автора и участников группы АвтоБердск ВКонтакте. Видео автора
В то время, как парусные и прочие «морские» суда боролись за первенство на акватории Бердского залива в честь Дня флота, джипперы со всей области съехались пробороздить как следует побережье Берди в Агролесе (видео).На первый областной ралли-батл «Suzuki vs Niva» приехало в общей сложности порядка пятидесяти экипажей, готовых непосредственно к гонкам. А с учётом «припыливших» по бездорожью в течение дня гостей, преимущественно из Бердска, на заброшенном футбольном поле в Агролесе побывало не меньше сотни всяческой автотехники — от внедорожников до пузотёрок. Не трудно подсчитать и количество побывавших на ралли-батле людей. С учётом того, что практически все участники и гости приехали семьями – умножьте сто на три – получите результат.
Дружеское противоборство «сузук», слегка разбавленных другими внедорожными иномарками, и отечественных «нив» продолжалось весь день 27 июля. Стартовой площадкой стала заросшая травой футбольная поляна, которую до начала ралли-батла организаторы выкосили, оставив в «девственной неприкосновенности» окрестные «тоямы токанавы». Что без последних за внедорожные гонки?
Заезды начались около полудня и закончились ближе к вечеру. Они проходили в жаркой борьбе одновременно по нескольким этапам. Баллы гонщиков суммировались по дню. О том, какая команда — «Suzuki» или «Niva» — победила, организатор ралли-батла внедорожников под Бердском Армен Марутян обещал рассказать позже. Однако, опережая официальные результаты на этот час можно без преувеличения сказать, что в дружеских соревнованиях, как минимум, победила дружба!
Видео можно посмотреть здесь.
Фото автора и участников группы АвтоБердск ВКонтакте. Видео автора