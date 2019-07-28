Ралли-батл «Suzuki vs Niva» проехался под Бердском
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Ралли-батл «Suzuki vs Niva» проехался под Бердском

10:44:287/28/2019
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В то время, как парусные и прочие «морские» суда боролись за первенство на акватории Бердского залива в честь Дня флота, джипперы со всей области съехались пробороздить как следует побережье Берди в Агролесе (видео).На первый областной ралли-батл «Suzuki vs Niva» приехало в общей сложности порядка пятидесяти экипажей, готовых непосредственно к гонкам. А с учётом «припыливших» по бездорожью в течение дня гостей, преимущественно из Бердска, на заброшенном футбольном поле в Агролесе побывало не меньше сотни всяческой автотехники — от внедорожников до пузотёрок. Не трудно подсчитать и количество побывавших на ралли-батле людей. С учётом того, что практически все участники и гости приехали семьями – умножьте сто на три – получите результат.

Дружеское противоборство «сузук», слегка разбавленных другими внедорожными иномарками, и отечественных «нив» продолжалось весь день 27 июля. Стартовой площадкой стала заросшая травой футбольная поляна, которую до начала ралли-батла организаторы выкосили, оставив в «девственной неприкосновенности» окрестные «тоямы токанавы». Что без последних за внедорожные гонки?

Заезды начались около полудня и закончились ближе к вечеру. Они проходили в жаркой борьбе одновременно по нескольким этапам. Баллы гонщиков суммировались по дню. О том, какая команда — «Suzuki» или «Niva» — победила, организатор ралли-батла внедорожников под Бердском Армен Марутян обещал рассказать позже. Однако, опережая официальные результаты на этот час можно без преувеличения сказать, что в дружеских соревнованиях, как минимум, победила дружба!

Видео можно посмотреть здесь.

Фото автора и участников группы АвтоБердск ВКонтакте. Видео автора

Источник: svidetel24.info

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