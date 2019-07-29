Канализация затопила трансформатор в подвале 12-этажного дома в Бердске
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Канализация затопила трансформатор в подвале 12-этажного дома в Бердске

10:00:047/29/2019
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Дом обесточили и отключили воду в нём, а также ещё нескольких домах.


Вчера, 28 июля, примерно в 14 часов отключили холодную воду в доме № 50а   по улице Вокзальной, а также в домах №№ 1, 3 и 5 по улице Горького. В доме № 50а по улице Вокзальной отключили ещё и электроэнергию, потому что канализационные стоки залили подвал и трансформатор в нём.  Работники «КБУ» и управляющей компании откачивали воду из подвала весь вчерашний день до позднего вечера. Сегодня работы по устранению аварии продолжили.


По неподтверждённой информации прорвало канализационный коллектор на улице Ленина. Получить комментарии в «КБУ» пока не удалось. Нет информации и на сайте «Комбината бытовых услуг». Судя по объявлению, размещённому на доме № 50а по улице Вокзальной, работники «Комбината» предпринимают меры для устранения аварии. Время окончания работ в объявлении не указано. Организован подвоз воды.


Фото Михаила НОГОВИЦИНА


Источник: svidetel24.info

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