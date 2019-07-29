Канализация затопила трансформатор в подвале 12-этажного дома в Бердске

Дом обесточили и отключили воду в нём, а также ещё нескольких домах.
Вчера, 28 июля, примерно в 14 часов отключили холодную воду в доме № 50а по улице Вокзальной, а также в домах №№ 1, 3 и 5 по улице Горького. В доме № 50а по улице Вокзальной отключили ещё и электроэнергию, потому что канализационные стоки залили подвал и трансформатор в нём. Работники «КБУ» и управляющей компании откачивали воду из подвала весь вчерашний день до позднего вечера. Сегодня работы по устранению аварии продолжили.
По неподтверждённой информации прорвало канализационный коллектор на улице Ленина. Получить комментарии в «КБУ» пока не удалось. Нет информации и на сайте «Комбината бытовых услуг». Судя по объявлению, размещённому на доме № 50а по улице Вокзальной, работники «Комбината» предпринимают меры для устранения аварии. Время окончания работ в объявлении не указано. Организован подвоз воды.
Фото Михаила НОГОВИЦИНА
Источник: svidetel24.info