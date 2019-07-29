О персональных свалках в лесу Бердска

В группе «Поселковые огни» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован анонимный пост: «Как же здорово жить рядом с лесом. Тишина, птички поют, свежий воздух.. Но, видимо, не все это ценят».
Тема избитая и больная.. свалки в лесу, подальше от посторонних глаз. За кратковременную прогулку по лесу недалеко от детского сада встретились три мини-свалки. Первая непосредственно на проходной тропинке(даже одеяла выкинули), вторая со строительным мусором, и третья — самый шик- мусор горкой лежит в тупике, у которому тянется след от протектора, при этом явно видно, что мусор туда свозится на регулярной основе, этакая «персональная свалочка».
К чему это я, может, те люди, которые так «хорошо решили вопрос утилизации» увидят свои свалки и хоть немного пристыдятся.
Зы: пару стеклянных бутылок прихватили с собой в рюкзак, хотя мусоропровода тоже у нас нет.
Фото автора поста.
Источник: svidetel24.info