В бердский приют сдали кошку с грустным взглядом

В приюте домашних животных подозревают, что её хозяева избавились от милашки таким неприхотливым способом.
— В приюте новенькая — её принесли вчера люди, которые сказали, что нашли на улице кошку в переноске и кормом. Но есть подозрение, что это они от своей избавились, — рассказала КП-Новосибирск администратор инициативной группы Помощи животным Бердска Ирина Макаренко.
Она отметила, что кошка абсолютно здорова, стерильна и к тому же очень красивая: похоже на помесь каких-то пород.
— Животное очень спокойное, но видно, что сейчас немного в шоке — рядом много собак и кошка пока не ест, — уточнила в беседе с КП-Новосибирск Ирина.
Она также добавила, что сейчас пока она живет в приюте, но бедняжке уже ищут новый дом и адекватных хозяев.
Фото nsk.kp.ru
Источник: svidetel24.info