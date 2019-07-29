Предпринимательницу из Бердска наказали за поддельные сумки «Nike» и «Adidas»

Контрафактный товар нашли полицейские во время апрельского рейда.
Арбитражный суд вынес резолютивное решение по этому делу 23 июля. Сотрудник отдела экономической безопасности МВД России по Бердску пояснил суду, что 8 апреля работники полиции пришли в павильон индивидуального предпринимателя Любови Бычковой, расположенный в Торговом центре Микрорайона. Правоохранителей заинтересовали две сумки синего цвета с логотипом белого цвета «Nike» и сумка чёрного цвета с символом белого цвета «Adidas». Они совсем не были похожи на фирменные изделия. Насторожила и цена: бизнесвумен продавала свой товар совсем недорого. Судя по протоколу, общая стоимость изъятого товара составила 1,6 тыс. рублей. Цена фирменных сумок начинается от 2 тыс. рублей за одну штуку.
Однако факт подделки должны подтвердить специалисты. Сами стражи порядка не проводят экспертиз, поэтому сделали запрос правообладателям марки. Их представители пояснили, что их компания никаких договоров или соглашений с ИП Бычковой Л.П. не имеет и не заключала. Таким образом, факт подделки был установлен. Суду оставалось решить вопрос о мере наказания для предпринимательницы. Ранее бизнесвумен не подвергалась административному наказанию, поэтому суд решил ограничиться минимальным размером штрафа в 10 тыс. рублей. А изъятые товары предписано уничтожить.
Это далеко не первый случай в Бердске. В июле прошлого года похожее решение суд вынес по делу Жавлонбека Соликулова. Его торговый павильон расположен на Бердском рынке. Там сотрудники полиции нашли поддельную обувь якобы принадлежащую маркам «Adidas», «Reebok» и «Nike». Логотипы на контрафактном товаре были сходными до степени смешения. Бизнесмена ранее не привлекали к административной ответственности, поэтому суд ограничился предупреждением, а изъятый товар решено уничтожить.
В 2017 году за торговлю контрафактом наказали Мирзохуджу Сохибназарова. Он торговал поддельной одеждой и обувью с логотипами «Адидас» в торговом доме «Вега». Его оштрафовали на 25 тыс. рублей.
Остаётся открытым вопрос: станет ли меньше поддельных товаров на наших прилавках после ежегодных полицейских рейдов?
Справка
За незаконное использование товарного знака предусмотрена ответственность по статье 14.10 кодекса об административных правонарушениях РФ. По ней за незаконное использование товарного знака предусмотрено максимальное наказание до 200 тысяч рублей. Однако пока на такую сумму ни одного предпринимателя не оштрафовали.
Фото http://opa.kg.
Источник: svidetel24.info