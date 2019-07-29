Бердчанин нашёл в Искитимском районе сгоревшую «шестёрку»

Скорее всего, предполагают в группе АвтоБердск ВКонтакте, что лежащий на крыше в районе искитимского кладбища«погорелец» — жертва угонщиков.
— Вчера, катаясь на мотоцикле, случайно наткнулись на это, — объясняет происхождение фото читатель сайта «Свидетель» Александр. — Земля еще теплая была.
По мнению Александра, это ВАЗ-21061. Он попросил выложить фото «погорельца» с госномером Е519МО рус54.
— Возможно, хозяин ищет и не знает, где находится угнанный у него автомобиль.
— Если это Искитимский район, то она там уже недели две лежит, — уточняют информированные комментаторы в соцсетях и не исключают, что автовладелец сжёг машину забавы ради.
Фото Александра
Источник: svidetel24.info