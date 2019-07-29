Около 100 тысяч бердчан и новосибирцев посмотрели авиашоу на аэродроме «Мочище»
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Около 100 тысяч бердчан и новосибирцев посмотрели авиашоу на аэродроме «Мочище»

5:08:237/29/2019
0

<div></div>


В этом году в авиационном празднике участвовали около 90 воздушных судов, более 70 парашютистов (всего более 400 участников).


Прошли показательные выступления пилотажных групп «Русь» (Вязьма), «Соколы России» (Липецк), «Барсы» (Сургут), самолётов и вертолётов ВКС России, авиации ДОСААФ и общего назначения, выступления раритетной авиационной техники.


Бурными аплодисментами и криками: «Браво!», зрители встретили пилотажную группу «Русь», которая продемонстрировала высочайшее мастерство группового пилотажа: в небе лётчики «нарисовали» огромное сердце, «пронзив» его стрелой Амура.


Закрыв уши и затаив дыхание, люди наблюдали за вступлением «Соколов России», показавших возможности современных истребителей Су-35. Четыре боевые машины со страшным гулом и рёвом носились над аэродромом, удивляя собравшихся фигурами группового и одиночного пилотажа. Лётчики выполнили «бочку», «мёртвую петлю», «колокол» — фигуру высшего пилотажа! «Сушка» остановилась в воздухе и замерла в небе на несколько секунд.


Зрители также наблюдали парашютные прыжки, полёт мотопарапланов, запуск воздушных змеев и шаров. В программе фестиваля были представлены наземная выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, техники времен Великой Отечественной войны.


С большим интересом и взрослее, и дети рассматривали реплику (действующую копию) самолёта ПО-2, в создании которой участвовали бердчане Александр Сапожников и Виктор Калаев.


— На днях лётчики военного самолёта сели за штурвал нашего ПО-2 и просто обалдели, — рассказывает Александр Николаевич. – У них что… Кнопку нажал и лети себе. В ПО-2 – другое дело! Ветер в лицо, сопли в разные стороны… Непередаваемые ощущения!


Александр Сапожников сообщил, что в ближайшее время с единомышленниками приступит к созданию ещё одного самолёта – САМ-5-бис, лётные характеристики которого уникальны даже по нынешним меркам. Студенты НГТУ уже подготовили рабочие и сборочные чертежи его узлов и агрегатов по имеющимся фотографиям, сохранившимся эскизам и техническим документам. В ближайшее время конструкторы приступят к созданию новой летательной машины.



Фото автора.


Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЗрители рыдали: Фронтовой поезд с паровозом прибыл на станцию под Бердском. Смотрите видео
    6:38:34 5/9/2021
    Зрители рыдали: Фронтовой поезд с паровозом прибыл на станцию под Бердском. Смотрите видео
    Благоприятные дни для посадки в открытый грунт и теплицу томатов, огурцов, перцев с 10 по 17 мая 2021
    6:20:39 5/9/2021
    Благоприятные дни для посадки в открытый грунт и теплицу томатов, огурцов, перцев с 10 по 17 мая 2021
    Первый камень стелы «Город трудовой доблести» установили в День Победы в Новосибирске
    6:07:24 5/9/2021
    Первый камень стелы «Город трудовой доблести» установили в День Победы в Новосибирске
    Бывший муж певицы Пелагеи снова решил жениться
    5:54:00 5/9/2021
    Бывший муж певицы Пелагеи снова решил жениться
    Минпросвещения проверяет школьные учебники по истории после критики Путина
    5:39:46 5/9/2021
    Минпросвещения проверяет школьные учебники по истории после критики Путина
    10 мая – День Иерусалима-2021: в чем суть праздника?
    5:20:59 5/9/2021
    10 мая – День Иерусалима-2021: в чем суть праздника?
    БердскЛишь два участника войны смогли возложить цветы к Вечном огню 9 мая 2021 в Бердске: Осталось 19 живых свидетелей боев и Победы. Смотрите видео и фото
    5:01:13 5/9/2021
    Лишь два участника войны смогли возложить цветы к Вечном огню 9 мая 2021 в Бердске: Осталось 19 живых свидетелей боев и Победы. Смотрите видео и фото
    Манижа поразила иностранцев на первой репетиции "Евровидния-2021". Она будет представлять Россию
    4:45:00 5/9/2021
    Манижа поразила иностранцев на первой репетиции "Евровидния-2021". Она будет представлять Россию
    11 мая – первый рабочий день после отдыха на майские в 2021 году
    4:20:35 5/9/2021
    11 мая – первый рабочий день после отдыха на майские в 2021 году
    Скончался 33-летний мужчина от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 9 мая не он один
    4:07:38 5/9/2021
    Скончался 33-летний мужчина от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 9 мая не он один