Около 100 тысяч бердчан и новосибирцев посмотрели авиашоу на аэродроме «Мочище»

В этом году в авиационном празднике участвовали около 90 воздушных судов, более 70 парашютистов (всего более 400 участников).
Прошли показательные выступления пилотажных групп «Русь» (Вязьма), «Соколы России» (Липецк), «Барсы» (Сургут), самолётов и вертолётов ВКС России, авиации ДОСААФ и общего назначения, выступления раритетной авиационной техники.
Бурными аплодисментами и криками: «Браво!», зрители встретили пилотажную группу «Русь», которая продемонстрировала высочайшее мастерство группового пилотажа: в небе лётчики «нарисовали» огромное сердце, «пронзив» его стрелой Амура.
Закрыв уши и затаив дыхание, люди наблюдали за вступлением «Соколов России», показавших возможности современных истребителей Су-35. Четыре боевые машины со страшным гулом и рёвом носились над аэродромом, удивляя собравшихся фигурами группового и одиночного пилотажа. Лётчики выполнили «бочку», «мёртвую петлю», «колокол» — фигуру высшего пилотажа! «Сушка» остановилась в воздухе и замерла в небе на несколько секунд.
Зрители также наблюдали парашютные прыжки, полёт мотопарапланов, запуск воздушных змеев и шаров. В программе фестиваля были представлены наземная выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, техники времен Великой Отечественной войны.
С большим интересом и взрослее, и дети рассматривали реплику (действующую копию) самолёта ПО-2, в создании которой участвовали бердчане Александр Сапожников и Виктор Калаев.
— На днях лётчики военного самолёта сели за штурвал нашего ПО-2 и просто обалдели, — рассказывает Александр Николаевич. – У них что… Кнопку нажал и лети себе. В ПО-2 – другое дело! Ветер в лицо, сопли в разные стороны… Непередаваемые ощущения!
Александр Сапожников сообщил, что в ближайшее время с единомышленниками приступит к созданию ещё одного самолёта – САМ-5-бис, лётные характеристики которого уникальны даже по нынешним меркам. Студенты НГТУ уже подготовили рабочие и сборочные чертежи его узлов и агрегатов по имеющимся фотографиям, сохранившимся эскизам и техническим документам. В ближайшее время конструкторы приступят к созданию новой летательной машины.
Фото автора.
Источник: svidetel24.info