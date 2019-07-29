Девушку из Искитима на «Шкоде» «догнала» фура в Бердске
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Девушку из Искитима на «Шкоде» «догнала» фура в Бердске

5:57:087/29/2019
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ДТП произошло сегодня, 29 июля, около 17 часов на трассе Р-256 в районе вокзала и, к счастью, обошлось без жертв.


Как пояснил сайту «Свидетель» аварийный комиссар, работающий на месте происшествия, оба автомобиля двигались по трассе со стороны Искитима.


— «Шкода» остановилась на красный сигнал светофора, а водитель фуры МАН не выдержал необходимой дистанции и припечатал легковушку в заднюю часть.


— Нет, не пострадала, — пояснила девушка, управлявшая «Шкодой». — Я жительница Искитима, ехала на ваш бердский пляж.

К сожалению, искупаться в водоёме Бердска жительнице Искитима из-за аварии не удастся.



Фото автора


Источник: svidetel24.info

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