Девушку из Искитима на «Шкоде» «догнала» фура в Бердске

ДТП произошло сегодня, 29 июля, около 17 часов на трассе Р-256 в районе вокзала и, к счастью, обошлось без жертв.
Как пояснил сайту «Свидетель» аварийный комиссар, работающий на месте происшествия, оба автомобиля двигались по трассе со стороны Искитима.
— «Шкода» остановилась на красный сигнал светофора, а водитель фуры МАН не выдержал необходимой дистанции и припечатал легковушку в заднюю часть.
— Нет, не пострадала, — пояснила девушка, управлявшая «Шкодой». — Я жительница Искитима, ехала на ваш бердский пляж.
К сожалению, искупаться в водоёме Бердска жительнице Искитима из-за аварии не удастся.
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Источник: svidetel24.info