Юные геологи ищут полезные ископаемые в Бердске

Юные геологи из 39-и регионов России, а также стран СНГ , соревнуются в установке палатки на скорость, в поиске полезных ископаемых, представляют свои достижения и находки на XII Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов. Масштабные соревнования проходят в Бердске с 26 июля по 5 августа.
Пресс-служба администрации Бердска сообщает, что команды регионов России и зарубежья: Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Монголии, прошли парадом и построились на стадионе, чтобы получить напутствия высоких гостей, приехавших на церемонию открытия. В их числе: Андрей Морозов, заместитель руководителя федерального агентства по недропользованию ,Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, Евгений Шестернин, глава города Бердска.
Юным геологам пожелали удачи в работе в рамках олимпиады, побед и новых друзей.
Юных геологов ждут такие соревнования, как «Геологический маршрут», «Геологический разрез», «Организация полевой стоянки», «Минералогия», «Палеонтология», «Описание геологического памятника», «Шлиховое опробование», «Нефтяная геология» и другие.
В рамках олимпиады ребята представят на суд жюри выставки «Фотография», «Рисунок», «Поделка из камня», «Геология и мы».
Основные мероприятия проходят на территории детского лагеря «Юбилейный», выставки – в санатории «Рассвет». Кроме того, часть соревнований будет проходить на выезде. Юные геологи посоревнуются в поиске полезных ископаемых шлиховым методом, умении проводить полевые геологические наблюдения и поучаствуют в научно-практических конференциях.
Право проведения XII Всероссийской полевой олимпиады юных геологов на своей территории в 2019 году Новосибирская область, а в частности город Бердск, удостоились на закрытии аналогичной олимпиады 2017 года, прошедшей в Кемерово. Данное решение было принято организационным комитетом олимпиады на основании значимых заслуг геологов Новосибирской области в развитии минерально-сырьевой базы Российской Федерации, а также наличии признанной Новосибирской геологической научной школы.
Олимпиада в нашем регионе проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральным агентством по недропользованию, Правительством Новосибирской области в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области. А встретил её город Бердск!
Фото пресс-службы администрации.
Источник: svidetel24.info