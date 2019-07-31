На торговых прилавках Бердска могут появиться украденные деревянные скульптуры

Об этом сообщил сын мастера Михаил Демидов в социальной сети «ВКонтакте»: «Несколько лет назад мой отец решил заняться резьбой по дереву. Не под заказ, не для продажи, а для для души. Какие-то скульптуры раздавались/раздаривались друзьям и родственникам. Основная часть просто стояла на даче в садовом обществе «Полянка», расположенным за Ботсадом. На даче нет высокого забора, скульптуры было видно с дороги. В садовом обществе все друг друга знают, поэтому никогда даже и мысли не возникало, что такое может произойти. Вчера (от редакции — 29 июля) ночью все скульптуры с дачи украли. В общей сложности 9 штук. В каждую из них отец вложил кучу времени, а главное — душу. И обидно не за мелкую технику, которую украли из самого дома, разбив окна, не за еду, которую взяли из холодильника и даже не за мамины цветы, которые украли прямо в горшках с участка. А именно скульптуры. Полиция была, заявление приняли, но, кроме того, что грабители работали в строительных перчатках ничего сказать не могут. В общем, если кто-где увидит такие, дайте знать, пожалуйста, это очень может помочь следствию». Фото Михаила Демидова.
Об этом сообщил сын мастера Михаил Демидов в социальной сети «ВКонтакте»:
«Несколько лет назад мой отец решил заняться резьбой по дереву. Не под заказ, не для продажи, а для для души. Какие-то скульптуры раздавались/раздаривались друзьям и родственникам. Основная часть просто стояла на даче в садовом обществе «Полянка», расположенным за Ботсадом. На даче нет высокого забора, скульптуры было видно с дороги. В садовом обществе все друг друга знают, поэтому никогда даже и мысли не возникало, что такое может произойти.
Вчера (от редакции — 29 июля) ночью все скульптуры с дачи украли. В общей сложности 9 штук. В каждую из них отец вложил кучу времени, а главное — душу. И обидно не за мелкую технику, которую украли из самого дома, разбив окна, не за еду, которую взяли из холодильника и даже не за мамины цветы, которые украли прямо в горшках с участка. А именно скульптуры.
Полиция была, заявление приняли, но, кроме того, что грабители работали в строительных перчатках ничего сказать не могут. В общем, если кто-где увидит такие, дайте знать, пожалуйста, это очень может помочь следствию».
Фото Михаила Демидова.