10 дней потоком хлестала вода из труб в районе дач на Берёзовой роще в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

10 дней потоком хлестала вода из труб в районе дач на Берёзовой роще в Бердске

11:25:277/31/2019
0

<div></div>


«Свидетель» попытался разобраться с вопросом: кто допустил масштабную утечку не только воды из оросительной системы, но и денежек из карманов её потребителей, коими являются дачники и огородники Бердска  (видео).


По мнению автора видео, размещённого накануне в соцсетях, виновником утечки является садовое общество «Чайка».


— Восьмой день льётся вода из трубы рядом с садовым обществом «Чайка», которое находится недалеко от котельной БЭМЗа, — звучит закадровый комментарий неравнодушной бердчанки Марии. — Куда смотрит местное управление данного садового общества неизвестно. Куда обращаться, тоже не знаем. Может кто-нибудь расскажет, как решить данную проблему? Потому что воды утекает за день немало…


Видео Марии Попондопуло


Уточнить информацию о бесхозяйственном расходе воды из оросительной системы многочисленных дачных обществ сайту «Свидетель» вызвалась собственник участка и член правления «Чайки», упомянутой Марией, Людмила Кузьмичёва. Женщина провела корреспондента издания по роще, вдоль которой проложены трубопроводы всех местных и удалённых дачных обществ. Их много. Каждому товариществу — по трубе. «Ветерану» и «Урожаю» досталась та, что «потолще».


— Вода поступает к нам с водозабора и за каждую из труб отвечает то или иное общество, — поясняет Людмила Ивановна. — Увидела в интернете видео о том, что в СНТ «Чайка» потеря воды большая и просьбой откликнуться хозяев. И вот что хочу сказать по этому поводу.


По словам Кузьмичёвой, СНТ «Чайка» абсолютно не причастно к изложенному в видео предположению.


— Потому, что у нас в этом плане всё находится в отличном состоянии. Постоянно, через день, через два проводятся осмотры товарищами, которые отвечают за эти трубы, следят за их исправностью. Столь больших проблем, как показано на видео, у нас нет.


Своё заявление Людмила Ивановна подкрепила экскурсией с корреспондентом вдоль «пучка» трубопроводов, проложенных через рощу не только к «Чайке», но и к другим соседним с ней и достаточно удалённым садовым обществам Бердска: «Ветеран», «Отдых», СНТ «Урожай» и многие другие на той стороне речки Раздельная.


— Вот у нас прибор учёта… Вот трубопроводы «Урожая», «Ветерана», «Славы», «Ивы», — перечисляет, показывая на трубы, Людмила Ивановна. – Это идёт «Чайка», это опять «Урожай», а это – «Отдых».


Проследовав метров двадцать вдоль труб, Людмила Кузьмичёва, с неприкрытым торжеством справедливости «здоровается» с трубой «Ветерана», из которой сочится мелкая струйка воды из-под манжеты.


— А вот утечка и в «Урожае», — показывает дачница-экскурсовод на прохудившуюся самую толстую трубу.


— Кто ответственный за весь оросительный комплекс? — спросил корреспондент.


— За каждый отвод отвечает своё определённое общество, — поясняет хозяйка «Чайки» и, заметив впереди по курсу среди труб трёх мужчин, облачённых в спецовки, вынужденно прерывает нашу беседу.


— А это кто там шарится? Это вы здесь пытаетесь трубы снять, металлисты хреновы? – кричит на них Кузьмичёва.


Как оказалось, мужчины являются не собирателями лома, а водопроводчиками, как раз занимающимися устранением течи на трубе «Отдыха». Рабочие признались дотошному члену правления «Чайки», что сюда их аварийно направил Юрий, председатель «Отдыха».


И надеемся вовремя — течь на трубе Юрия оказалась достойной внимания сантехников.


Идём дальше. Впереди по курсу — снова течь в трубе и опять от «Ветерана».


— Бежит со страшной силой сколько лет, — констатирует Кузьмичёва…


… И вот, наконец, выбравшись из берёзовой чащи, мы с Людмилой Ивановной подошли именно к тому месту, о котором повествовало видео от неравнодушной бердчанки Марии.


Как хлестала вчера и, если верить автору первоисточного видео, неделю до того вода из повреждённого трубопровода – так и продолжает.


Труба, из которой бурлит поток, оказалась принадлежащей, по определению Людмилы Кузьмичёвой, садовому обществу «Отдых».


— Смотрите, — говорит она, — сверху труба «Чайки», она целая. Вода льётся из нижней, а это труба «Отдыха»…


К утру сегодняшнего, десятого по исчислению Марии, дня «отдыховская» пробоина на трубе была жёстко стянута хомутом. Источник уже не бурлил.


…Только «ура» говорить не хочется. Потому, что не ясным остаётся вопрос: сколько бы ещё дней хлестала вода из «отдыховской» трубы в районе «Чайки», если бы её не увидела девушка с видеокамерой? О слитых сквозь пробоину в трубе в обочину денежных средствах дачников за воду лучше промолчим. Их, дачное дело. Им и разбираться в конечном счёте со своими председателями садовых обществ и СНТ.

Фото и видео автора


) Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Благоприятные дни для посадки в открытый грунт и теплицу томатов, огурцов, перцев с 10 по 17 мая 2021
    6:20:39 5/9/2021
    Благоприятные дни для посадки в открытый грунт и теплицу томатов, огурцов, перцев с 10 по 17 мая 2021
    Первый камень стелы «Город трудовой доблести» установили в День Победы в Новосибирске
    6:07:24 5/9/2021
    Первый камень стелы «Город трудовой доблести» установили в День Победы в Новосибирске
    Бывший муж певицы Пелагеи снова решил жениться
    5:54:00 5/9/2021
    Бывший муж певицы Пелагеи снова решил жениться
    Минпросвещения проверяет школьные учебники по истории после критики Путина
    5:39:46 5/9/2021
    Минпросвещения проверяет школьные учебники по истории после критики Путина
    10 мая – День Иерусалима-2021: в чем суть праздника?
    5:20:59 5/9/2021
    10 мая – День Иерусалима-2021: в чем суть праздника?
    БердскЛишь два участника войны смогли возложить цветы к Вечном огню 9 мая 2021 в Бердске: Осталось 19 живых свидетелей боев и Победы. Смотрите видео и фото
    5:01:13 5/9/2021
    Лишь два участника войны смогли возложить цветы к Вечном огню 9 мая 2021 в Бердске: Осталось 19 живых свидетелей боев и Победы. Смотрите видео и фото
    Манижа поразила иностранцев на первой репетиции "Евровидния-2021". Она будет представлять Россию
    4:45:00 5/9/2021
    Манижа поразила иностранцев на первой репетиции "Евровидния-2021". Она будет представлять Россию
    11 мая – первый рабочий день после отдыха на майские в 2021 году
    4:20:35 5/9/2021
    11 мая – первый рабочий день после отдыха на майские в 2021 году
    Скончался 33-летний мужчина от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 9 мая не он один
    4:07:38 5/9/2021
    Скончался 33-летний мужчина от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 9 мая не он один
    Чиновники опровергли информацию о невыдаче льготных лекарств 93-летней жительнице Новосибирска: "Получает регулярно"
    3:50:26 5/9/2021
    Чиновники опровергли информацию о невыдаче льготных лекарств 93-летней жительнице Новосибирска: "Получает регулярно"