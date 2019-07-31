10 дней потоком хлестала вода из труб в районе дач на Берёзовой роще в Бердске

«Свидетель» попытался разобраться с вопросом: кто допустил масштабную утечку не только воды из оросительной системы, но и денежек из карманов её потребителей, коими являются дачники и огородники Бердска (видео).
По мнению автора видео, размещённого накануне в соцсетях, виновником утечки является садовое общество «Чайка».
— Восьмой день льётся вода из трубы рядом с садовым обществом «Чайка», которое находится недалеко от котельной БЭМЗа, — звучит закадровый комментарий неравнодушной бердчанки Марии. — Куда смотрит местное управление данного садового общества неизвестно. Куда обращаться, тоже не знаем. Может кто-нибудь расскажет, как решить данную проблему? Потому что воды утекает за день немало…
Видео Марии Попондопуло
Уточнить информацию о бесхозяйственном расходе воды из оросительной системы многочисленных дачных обществ сайту «Свидетель» вызвалась собственник участка и член правления «Чайки», упомянутой Марией, Людмила Кузьмичёва. Женщина провела корреспондента издания по роще, вдоль которой проложены трубопроводы всех местных и удалённых дачных обществ. Их много. Каждому товариществу — по трубе. «Ветерану» и «Урожаю» досталась та, что «потолще».
— Вода поступает к нам с водозабора и за каждую из труб отвечает то или иное общество, — поясняет Людмила Ивановна. — Увидела в интернете видео о том, что в СНТ «Чайка» потеря воды большая и просьбой откликнуться хозяев. И вот что хочу сказать по этому поводу.
По словам Кузьмичёвой, СНТ «Чайка» абсолютно не причастно к изложенному в видео предположению.
— Потому, что у нас в этом плане всё находится в отличном состоянии. Постоянно, через день, через два проводятся осмотры товарищами, которые отвечают за эти трубы, следят за их исправностью. Столь больших проблем, как показано на видео, у нас нет.
Своё заявление Людмила Ивановна подкрепила экскурсией с корреспондентом вдоль «пучка» трубопроводов, проложенных через рощу не только к «Чайке», но и к другим соседним с ней и достаточно удалённым садовым обществам Бердска: «Ветеран», «Отдых», СНТ «Урожай» и многие другие на той стороне речки Раздельная.
— Вот у нас прибор учёта… Вот трубопроводы «Урожая», «Ветерана», «Славы», «Ивы», — перечисляет, показывая на трубы, Людмила Ивановна. – Это идёт «Чайка», это опять «Урожай», а это – «Отдых».
Проследовав метров двадцать вдоль труб, Людмила Кузьмичёва, с неприкрытым торжеством справедливости «здоровается» с трубой «Ветерана», из которой сочится мелкая струйка воды из-под манжеты.
— А вот утечка и в «Урожае», — показывает дачница-экскурсовод на прохудившуюся самую толстую трубу.
— Кто ответственный за весь оросительный комплекс? — спросил корреспондент.
— За каждый отвод отвечает своё определённое общество, — поясняет хозяйка «Чайки» и, заметив впереди по курсу среди труб трёх мужчин, облачённых в спецовки, вынужденно прерывает нашу беседу.
— А это кто там шарится? Это вы здесь пытаетесь трубы снять, металлисты хреновы? – кричит на них Кузьмичёва.
Как оказалось, мужчины являются не собирателями лома, а водопроводчиками, как раз занимающимися устранением течи на трубе «Отдыха». Рабочие признались дотошному члену правления «Чайки», что сюда их аварийно направил Юрий, председатель «Отдыха».
И надеемся вовремя — течь на трубе Юрия оказалась достойной внимания сантехников.
Идём дальше. Впереди по курсу — снова течь в трубе и опять от «Ветерана».
— Бежит со страшной силой сколько лет, — констатирует Кузьмичёва…
… И вот, наконец, выбравшись из берёзовой чащи, мы с Людмилой Ивановной подошли именно к тому месту, о котором повествовало видео от неравнодушной бердчанки Марии.
Как хлестала вчера и, если верить автору первоисточного видео, неделю до того вода из повреждённого трубопровода – так и продолжает.
Труба, из которой бурлит поток, оказалась принадлежащей, по определению Людмилы Кузьмичёвой, садовому обществу «Отдых».
— Смотрите, — говорит она, — сверху труба «Чайки», она целая. Вода льётся из нижней, а это труба «Отдыха»…
К утру сегодняшнего, десятого по исчислению Марии, дня «отдыховская» пробоина на трубе была жёстко стянута хомутом. Источник уже не бурлил.
…Только «ура» говорить не хочется. Потому, что не ясным остаётся вопрос: сколько бы ещё дней хлестала вода из «отдыховской» трубы в районе «Чайки», если бы её не увидела девушка с видеокамерой? О слитых сквозь пробоину в трубе в обочину денежных средствах дачников за воду лучше промолчим. Их, дачное дело. Им и разбираться в конечном счёте со своими председателями садовых обществ и СНТ.
Фото и видео автора
) Источник: svidetel24.info