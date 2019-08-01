Регоператор пообещал к 12 августа рассчитаться с перевозчиком мусора Бердска

Об этом «Свидетелю» рассказала Жанна Теличко, директор ООО «Экосервис» — перевозчика мусора в нашем городе.
31 июля Жанна Владимировна побывала на совещании с региональным оператором, на которое приглашали всех перевозчиков мусора региона. Встреча была связана с конфликтом между регоператором и компаниями, занимающимися перевозками отходов. Напомню его суть. Перевозчики полагают, что «Экология — Новосибирск» не оплачивает их услуги в полном объёме. Регоператор в свою очередь считает, что перевозчики завышают цифры вывезенного мусора, обвиняет их в обмане и грозит судом. Транспортировщики отходов в свою очередь предупреждают, что могут вообще отказаться работать. Правда, «Экосервис» не собирается присоединяться к подобной акции.
Жанна Теличко заверила: её компания продолжит работать и вывозить мусор из дворов Бердска. Хотя регоператор не рассчитался полностью за апрель, май и июнь.
На совещании, состоявшемся у министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, представитель регоператора пояснил, с чем связаны задержки. По его словам, очень много времени требуется для проверки актов выполненных работ. Жанна Владимировна сообщила, что они предоставили регоператору всю необходимую документацию и теперь ждут, когда с ними рассчитаются. Она отказалась назвать конкретную сумму задолженности, сославшись на коммерческую тайну.
К слову
Региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов появился в Новосибирской области с нового года после введения так называемой мусорной реформы.
Источник: svidetel24.info