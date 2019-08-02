Небесные братья Бердска отмечают День десантника

По меньшей мере четыре поколения десантуры встретились сегодня, 2 августа, у Мемориала воинского братства у «Родины» (видео).
От дедов, до внучат — все в голубых беретах. И от побелённых сединой героев Афгана и других локальных баталий до нынешних курсантов-кадетов, только-только постигающих азы военной профессии.
Радость традиционной встречи соратников по профессии трудно передать словами. Вглядитесь в их лица. Они защищали, защищают и будут защищать нашу Родину…
Под звуки чисто десантной «Расплескалась синева…» и гимна России участники встречи почтили память погибших в боях за Родину и «расплескались» по городу в машинах, украшенных знамёнами десанта. «Никто кроме нас!». Под неизменным лозунгом десантуры сегодня Бердск на весь день будет в их надёжных руках.
С праздником, небесные братья!
Фото и видео автора.
) Источник: svidetel24.info