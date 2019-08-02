В соответствии со вступившими в законную силу поправками в УК водителя ВАЗ-21120, сбившего в прошлые выходные велосипедиста на трассе под Бердском, который скончался через несколько дней от ран, могут лишить свободы на срок до 12 лет. Ранее этот срок ограничивался семью годами.
В предстоящие выходные, а точнее со 2 по 5 августа, в рамках традиционного профмероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД Новосибирской области намерены усилить борьбу с любителями ездить подшофе. Как рассказала сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор по пропаганде областной Госавтоинспекции, на некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения.
На первый взгляд, дежурная и периодически проводимая акция гаишников на самом деле как никогда актуальна для законопослушных и непотребляющих за рулём спиртные напитки бердчан. Никто из них не хочет умереть в результате столкновения с транспортным средством под управлением нетрезвого водителя. Как это произошло, к примеру, в минувшие выходные на трассе Р-256 пересекающей наш город с юга на север, в районе бердского посёлка «Вега». Напомним, что именно в ночь с прошлой субботы на воскресенье пьяный водитель на ВАЗ-21120 сбил велосипедиста, который спустя четыре дня скончался от полученных травм в центральной больнице Бердска.
На вопрос сайта «Свидетель», подпадает ли совершённое водителем ВАЗа ДТП с тяжкими последствиями под недавний указ президента России об ужесточении наказания виновников «пьяных ДТП», Константин Шкабарня из пресс-группы ГИБДД региона ответил, что если поправки президента вступили в законную силу, то суд их обязательно учтёт.
Как уточняет по этому поводу Ольга Гейнисман, с 28 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».
— Нововведения коснулись усиления ответственности за совершение неосторожных преступлений в сфере безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Теперь, если по вине водителя в дорожно-транспортном происшествии был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, ему грозит наказание в виде принудительных работ сроком до 5 лет либо лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Ранее принудительные работы могли быть назначены сроком до 3 лет, а лишение свободы – до 4 лет.
Если эти же действия привели к гибели человека (что напрямую касается водителя ВАЗ-21120, сбившего велосипедиста — ред.), срок лишения свободы теперь может составить от 5 до 12 лет, вместо срока от 2 до 7 лет. А в случае гибели двух и более лиц срок лишения свободы составит от 8 до 15 лет, ранее этот срок составлял от 4 до 9 лет, — рассказала старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД региона.
По словам Ольги Гейнисман, соответствующие поправки внесены в части 2, 4, 6 статьи 264 УК РФ.
Автоинспекторы призывают водителей управлять транспортом в трезвом состоянии и просят участников дорожного движения своевременно сообщать в подразделения Госавтоинспекции о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.
Фото из архива редакции
Источник: svidetel24.info