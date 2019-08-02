Дорожные знаки на перекрёстке в Бердске закрывают сигналы светофора
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09.05
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Дорожные знаки на перекрёстке в Бердске закрывают сигналы светофора

7:44:068/2/2019
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Речь идёт об отреставрированном по программе «Безопасные и качественные автодороги» перекрёстке улиц Лунная и Космическая.


Как сообщал сайт «Свидетель», сдача в эксплуатацию участка улицы Лунной, который подвергся за минувшие два месяца капитальному ремонту по программе БКАД, должна произойти в середине августа. Так нашим читателям обещал начальник УЖКХ Максим Совбанов. И, хотим отметить, что обещанное Максимом Флюровичем успешно выполняется.


Подрядные работы завершены в срок, как и обещалось, до 1 августа. Проезжая часть, как отмечают автомобилисты, в прекрасном состоянии. Ночное освещение в норме – всё как на главной улице города…


Вместе с тем, читатели «Свидетеля» и участники группы АвтоБердск ВКонтакте сигнализируют о том, что на отреставрированном перекрёстке улиц Лунная и Космическая по непонятным причинам дорожные знаки закрывают обзор на сигналы светофоров, что противоречит элементарным требованиям дорожной безопасности.


— В ГИБДД региона направлен соответствующий запрос, — пишут автомобилисты-общественники в посте на АвтоБердске. — Надеемся, что перед приёмкой-сдачей в эксплуатацию капремонта улицы Лунная по программе БКАД данное недоразумение будет устранено.



Фото автора и участника группы АвтоБердск ВКонтакте.


Источник: svidetel24.info

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Комментарий
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    1, 2 августа 2019 11:46:26
    видел , рукожопы тяп ляп бабки в карман и до свидания
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