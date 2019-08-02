Дорожные знаки на перекрёстке в Бердске закрывают сигналы светофора

Речь идёт об отреставрированном по программе «Безопасные и качественные автодороги» перекрёстке улиц Лунная и Космическая.
Как сообщал сайт «Свидетель», сдача в эксплуатацию участка улицы Лунной, который подвергся за минувшие два месяца капитальному ремонту по программе БКАД, должна произойти в середине августа. Так нашим читателям обещал начальник УЖКХ Максим Совбанов. И, хотим отметить, что обещанное Максимом Флюровичем успешно выполняется.
Подрядные работы завершены в срок, как и обещалось, до 1 августа. Проезжая часть, как отмечают автомобилисты, в прекрасном состоянии. Ночное освещение в норме – всё как на главной улице города…
Вместе с тем, читатели «Свидетеля» и участники группы АвтоБердск ВКонтакте сигнализируют о том, что на отреставрированном перекрёстке улиц Лунная и Космическая по непонятным причинам дорожные знаки закрывают обзор на сигналы светофоров, что противоречит элементарным требованиям дорожной безопасности.
— В ГИБДД региона направлен соответствующий запрос, — пишут автомобилисты-общественники в посте на АвтоБердске. — Надеемся, что перед приёмкой-сдачей в эксплуатацию капремонта улицы Лунная по программе БКАД данное недоразумение будет устранено.
Фото автора и участника группы АвтоБердск ВКонтакте.
Источник: svidetel24.info