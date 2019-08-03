Советы специалиста Бердска: как одомашнить бродячего пса

Уличная бродяжка смотрела на вас так жалостно и так преданно, что вы просто не смогли поступить иначе: забрали к себе в дом, хотя ещё с утра даже не подозревали о таком решении.
А может быть, ваше сердце дрогнуло в приюте для бездомных животных, и вы принесли питомца оттуда. В любом случае факт налицо: ваш новый член семьи до поры-до времени был натуральным бомжом.
Жизнь такого существа была не жизнью в полном смысле этого слова. Ему приходилось бороться за выживание. Хитрить. Воровать. Драться. Прятаться от тех, кто сильнее. Быть каждую минуту начеку, потому что врагов у бродяжек — да вы даже не можете представить, сколько! И это не одни только злые люди и другие животные, конкурирующие за еду и местечко потеплее. Это также мороз, ветер, зной… Это голод. Постоянное чувство голода.
Поэтому не удивляйтесь, что ваш найдёныш даже при самом хорошем уходе будет прятать еду (по вашему мнению, в самых неподходящих местах, но у него мнение другое.) И отучить его подбирать куски на улице — задача сверхсложная. Да у него в мозгу отпечатано: если ты сыт сегодня, не факт, что будешь так же счастлив завтра.
В первую очередь это относится к собакам. Кошки быстрее привыкают к хорошей жизни. У кошек другой «бзик». Достаточно долго пожившие на улице, многие киски продолжают туда стремиться. И, влекомые «ветром свободы», они готовы удрать на простор из открытого окна или с балкона.
Терпение и труд
Собаки, приведённые в дом, как правило, ценят то, что у них появилось постоянное место жительства, и убежать не стремятся. Но, кроме досадных привычек, связанных с едой, у них могут быть и другие нежелательные проявления.
Знаю пример, когда приведённый с улицы в дом маленький дог — то ли потерявшийся, то ли выброшенный хозяевами — страдал ночными недержаниями. Как ни выгуливали его хозяева перед сном, он ночью прудил на свою подстилку и уходил досыпать на кресло. А бывало, что и кресло к утру оказывалось мокрёшеньким.
Только после того, как его показали ветврачу, было установлено, что у собачки застужена вся мочеполовая сфера. Пришлось лечить. И даже после этого в стрессовые моменты псина могла ночью справить малую нужду под себя.
А ещё она не выносила, когда рядом с шумом и визгом пробегали дети. Она делалась просто невменяемой: шерсть дыбом, из пасти грозный рык, рвётся с поводка на детишек — ну, прямо готова всех растерзать! Хотя в обычной ситуации — самая миролюбивая особа. Видимо, в дни скитаний именно шумные детишки причинили хвостатому малышу боль. Издевались? Били? Собака же не расскажет. Но образ конкретных обидчиков перенесла на всю бегущую, галдящую детвору.
… Подытоживая сказанное, дам пару советов. Во-первых, не спешите возмущаться, если новый питомец делает что-то, с вашей точки зрения, неправильное. Постарайтесь понять, чем это вызвано и с учётом этого вырабатывайте линию поведения. Будьте строги, последовательны — но при этом великодушны.
А первым делом покажите животное ветеринару. Мало того, что в обязательном порядке найдёныша нужно проглистогонить и избавить от блох, у него могут быть заболевания, требующие лечения.
Ещё совет: не умиляйтесь, если ваш приёмыш с первых дней назначил вас своим хозяином и всячески подчёркивает это другим членам семьи. Ладно ещё, игнорирует их. А то ведь может проявлять агрессию, даже кусать. Пресекайте такое поведение на корню!
Для собаки характерно выстраивание иерархии. Но не допускайте того, что, поставив на высшую ступень вас, она чуть ниже поставит себя, а остальных домочадцев — в самый низ лестницы. Естественно, что при таком раскладе ей захочется навести порядок, например, с вашими детьми, когда ей покажется, что они крадут у неё ваше внимание. Не позволяйте ей такое поведение. Проявляйте твёрдость. Спокойную твёрдость. Без истеричных вскриков и рукоприкладства.
Не забывайте, ЧТО вашему новому домочадцу уже пришлось пережить. Будьте терпеливы и добры (без сюсюканья). И бывший бродяжка станет вам самым верным другом.
Всеволод АРТЁМОВ
Источник: svidetel24.info