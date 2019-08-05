В нынешнем году расселят пять аварийных домов в Бердске
ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса
Наследники норовят сорвать «Поцелуй»
Россия увеличила вложения в госдолг США
Партия Порошенко: Спикер Украины в ТКГ — дезертир и подлец
Русский язык станет в Карабахе официальным - в парламент внесен законопроект
Опоздали с подачей формы СЗВ-М при наличии в штате пенсионера – будьте готовы возместить ущерб!
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В нынешнем году расселят пять аварийных домов в Бердске

9:54:018/5/2019
0

<div></div>

Люди получат новые квартиры в четвёртом квартале по областной программе.

Замглавы Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова  перечислила их: №№ 8, 10 и 12 по улице Комсомольской; № 8 по улице Лизы Чайкиной и № 9 по улице Пионерской. Всех жителей этих пяти домов переселят в четвёртом квартале нынешнего года. Дома включили в региональную и муниципальную программы по переселению на 2019 год. В феврале текущего года администрация города заключила соглашение с министерством ЖКХ Новосибирской области о выделении средств на расселение.

Кроме этого в Бердске есть ещё шесть многоквартирных домов, признанных аварийными. Это № 10 по улице К. Маркса; № 2Б по улице Комсомольской; №№ 8 и 8 по улице Лизы Чайкиной; №№ 7 и 9 по улице Энергетической; № 17 по улице Попова. Их власти планируют расселить в рамках муниципальной программы в 2020 и 2021 годах.

До 1 января 2012 года жильцов аварийных домов переселяли по федеральной программе, действовавшей с 2007 года. По этой программе признали аварийными и расселили 78 многоквартирных домов общей площади 29 тыс. кв. метров. Новоселья отметили 1672 человека. Многие люди сравнивали рассеяние с лотереей: одним несказанно повезло, а другие остались недовольны. В 2013 году широкую известность получила история пенсионерки Татьяны Щетининой, объявившей голодовку и потребовавшей две квартиры вместо одной двухкомнатной. Власти пошли на уступки, разделив квартиру Щетиной на однокомнатную и студию. Потом четыре семьи начали судиться, не желая переезжать из барака на улице Первомайской в новостройки Белокаменного. В итоги они отсудили компенсации за переезд. За квартиры судились и люди, не пожелавшие ехать в Раздольный. Теперь федеральная программа по переселению из аварийного жилья свёрнута. Теперь жильцов аварийных домов расселяют на средства регионального бюджета.

После января 2012 года 16 домов получили статус аварийных. Их общая площадь: 5513 тыс. кв. метров. В них проживали и проживают 315 человек. Жильцы пяти из 16 домов уже переехали в новые квартиры. Три дома по адресам: № 8 по улице Суворова, № 8 по улице Речная и № 9 по улице 2-ая Школьная расселили в 2014 году по региональной программе «ЖКХ Новосибирской области в 2015 – 2020 годах». В прошлом году за счёт областного бюджета расселили дом № 118 по улице Ленина. Ещё власти Бердска расселили за счёт городской казны и средств собственников дом № 3 по улице Панфилова. Его ни в какую программу не включали.

Жанна Шурова заверила, что власти города продолжат работу по расселению бердчан из аварийных домов.

Депутаты всё думают

Сейчас нет закона, по которому действовала бы федеральная программа по переселению. По сообщениям СМИ Государственная Дума с 2016 года готовит поправки к Жилищному кодексу, касающиеся процедуры признания домов аварийными и переселения из них. Однако депутаты никак не могут их утвердить. Они несколько раз переносили сроки принятия закона.

Ожидается, что в обновлённой редакции чётко разграничат понятия ветхого и аварийного жилья. По мнению законодателей, ветхие бараки с износом менее 70% нужно не сносить, а ремонтировать. Ещё депутаты задумали выдавать переселенцам не квартиры, а субсидию на приобретение жилья. Предполагается, что на федеральном уровне утвердят суммы для каждого региона. Однако пока не определён их размер. Кроме этого будущих переселенцев ожидают кардинальные нововведения. В «Российской газете» указано: если человек владеет несколькими квартирами в аварийном фонде, субсидию на переселение выделят только одну. Ещё в поправках указано, что люди, купившую квартиру после признания дома аварийным, вообще лишаются субсидии. Законодатели решили таким образом подстраховаться от мошенников, скупающих жильё в аварийных домах, а потом требующих за него новые квартиры.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Яндекс.ДиректДоступно каждому!Узнать большеlkdu.ruФинансовые услуги оказывает: ООО "Ломбард "Драгоценности Урала"Скрыть объявление

    Последние новости

    Яркие поздравления с Днем спонтанного проявления доброты 17 февраля 2021 года
    5:00:22 2/17/2021
    Яркие поздравления с Днем спонтанного проявления доброты 17 февраля 2021 года
    Фестиваль Ароматной пагоды проводится 17 февраля
    3:00:28 2/17/2021
    Фестиваль Ароматной пагоды проводится 17 февраля
    Точный гороскоп на вторник 17 февраля для каждого знака зодиака
    2:00:24 2/17/2021
    Точный гороскоп на вторник 17 февраля для каждого знака зодиака
    Поздравления в День Службы горючего Вооруженных Сил РФ в красивы стихах и прозе 17 февраля 2021 года
    1:00:21 2/17/2021
    Поздравления в День Службы горючего Вооруженных Сил РФ в красивы стихах и прозе 17 февраля 2021 года
    В покушении на убийство женщины с ребенком в коляске обвиняют наехавшего на них водителя в Новосибирске
    10:57:47 2/16/2021
    В покушении на убийство женщины с ребенком в коляске обвиняют наехавшего на них водителя в Новосибирске
    БердскПадает снег весь вечер 16 февраля в Бердске
    10:53:40 2/16/2021
    Падает снег весь вечер 16 февраля в Бердске
    Заставила выплатить путинские надбавки 4500 медикам за ковидных больных на 60 млн рублей прокуратура в Новосибирской области
    10:21:15 2/16/2021
    Заставила выплатить путинские надбавки 4500 медикам за ковидных больных на 60 млн рублей прокуратура в Новосибирской области
    Какой выбрать памятник для Лубянки, спросят жителей Москвы
    10:09:31 2/16/2021
    Какой выбрать памятник для Лубянки, спросят жителей Москвы
    С днем Доброты яркие и теплые открытки в праздник 17 февраля 2021 года
    9:50:21 2/16/2021
    С днем Доброты яркие и теплые открытки в праздник 17 февраля 2021 года
    Убил одногруппника студент НГТУ из-за девушки в сквере вуза. СК возбудил уголовное дело
    9:45:09 2/16/2021
    Убил одногруппника студент НГТУ из-за девушки в сквере вуза. СК возбудил уголовное дело