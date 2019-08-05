В нынешнем году расселят пять аварийных домов в Бердске

Люди получат новые квартиры в четвёртом квартале по областной программе. Замглавы Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова перечислила их: №№ 8, 10 и 12 по улице Комсомольской; № 8 по улице Лизы Чайкиной и № 9 по улице Пионерской. Всех жителей этих пяти домов переселят в четвёртом квартале нынешнего года. Дома включили в региональную и муниципальную программы по переселению на 2019 год. В феврале текущего года администрация города заключила соглашение с министерством ЖКХ Новосибирской области о выделении средств на расселение. Кроме этого в Бердске есть ещё шесть многоквартирных домов, признанных аварийными. Это № 10 по улице К. Маркса; № 2Б по улице Комсомольской; №№ 8 и 8 по улице Лизы Чайкиной; №№ 7 и 9 по улице Энергетической; № 17 по улице Попова. Их власти планируют расселить в рамках муниципальной программы в 2020 и 2021 годах. До 1 января 2012 года жильцов аварийных домов переселяли по федеральной программе, действовавшей с 2007 года. По этой программе признали аварийными и расселили 78 многоквартирных домов общей площади 29 тыс. кв. метров. Новоселья отметили 1672 человека. Многие люди сравнивали рассеяние с лотереей: одним несказанно повезло, а другие остались недовольны. В 2013 году широкую известность получила история пенсионерки Татьяны Щетининой, объявившей голодовку и потребовавшей две квартиры вместо одной двухкомнатной. Власти пошли на уступки, разделив квартиру Щетиной на однокомнатную и студию. Потом четыре семьи начали судиться, не желая переезжать из барака на улице Первомайской в новостройки Белокаменного. В итоги они отсудили компенсации за переезд. За квартиры судились и люди, не пожелавшие ехать в Раздольный. Теперь федеральная программа по переселению из аварийного жилья свёрнута. Теперь жильцов аварийных домов расселяют на средства регионального бюджета. После января 2012 года 16 домов получили статус аварийных. Их общая площадь: 5513 тыс. кв. метров. В них проживали и проживают 315 человек. Жильцы пяти из 16 домов уже переехали в новые квартиры. Три дома по адресам: № 8 по улице Суворова, № 8 по улице Речная и № 9 по улице 2-ая Школьная расселили в 2014 году по региональной программе «ЖКХ Новосибирской области в 2015 – 2020 годах». В прошлом году за счёт областного бюджета расселили дом № 118 по улице Ленина. Ещё власти Бердска расселили за счёт городской казны и средств собственников дом № 3 по улице Панфилова. Его ни в какую программу не включали. Жанна Шурова заверила, что власти города продолжат работу по расселению бердчан из аварийных домов. Депутаты всё думают Сейчас нет закона, по которому действовала бы федеральная программа по переселению. По сообщениям СМИ Государственная Дума с 2016 года готовит поправки к Жилищному кодексу, касающиеся процедуры признания домов аварийными и переселения из них. Однако депутаты никак не могут их утвердить. Они несколько раз переносили сроки принятия закона. Ожидается, что в обновлённой редакции чётко разграничат понятия ветхого и аварийного жилья. По мнению законодателей, ветхие бараки с износом менее 70% нужно не сносить, а ремонтировать. Ещё депутаты задумали выдавать переселенцам не квартиры, а субсидию на приобретение жилья. Предполагается, что на федеральном уровне утвердят суммы для каждого региона. Однако пока не определён их размер. Кроме этого будущих переселенцев ожидают кардинальные нововведения. В «Российской газете» указано: если человек владеет несколькими квартирами в аварийном фонде, субсидию на переселение выделят только одну. Ещё в поправках указано, что люди, купившую квартиру после признания дома аварийным, вообще лишаются субсидии. Законодатели решили таким образом подстраховаться от мошенников, скупающих жильё в аварийных домах, а потом требующих за него новые квартиры. Фото из архива редакции
Люди получат новые квартиры в четвёртом квартале по областной программе.
Замглавы Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова перечислила их: №№ 8, 10 и 12 по улице Комсомольской; № 8 по улице Лизы Чайкиной и № 9 по улице Пионерской. Всех жителей этих пяти домов переселят в четвёртом квартале нынешнего года. Дома включили в региональную и муниципальную программы по переселению на 2019 год. В феврале текущего года администрация города заключила соглашение с министерством ЖКХ Новосибирской области о выделении средств на расселение.
Кроме этого в Бердске есть ещё шесть многоквартирных домов, признанных аварийными. Это № 10 по улице К. Маркса; № 2Б по улице Комсомольской; №№ 8 и 8 по улице Лизы Чайкиной; №№ 7 и 9 по улице Энергетической; № 17 по улице Попова. Их власти планируют расселить в рамках муниципальной программы в 2020 и 2021 годах.
До 1 января 2012 года жильцов аварийных домов переселяли по федеральной программе, действовавшей с 2007 года. По этой программе признали аварийными и расселили 78 многоквартирных домов общей площади 29 тыс. кв. метров. Новоселья отметили 1672 человека. Многие люди сравнивали рассеяние с лотереей: одним несказанно повезло, а другие остались недовольны. В 2013 году широкую известность получила история пенсионерки Татьяны Щетининой, объявившей голодовку и потребовавшей две квартиры вместо одной двухкомнатной. Власти пошли на уступки, разделив квартиру Щетиной на однокомнатную и студию. Потом четыре семьи начали судиться, не желая переезжать из барака на улице Первомайской в новостройки Белокаменного. В итоги они отсудили компенсации за переезд. За квартиры судились и люди, не пожелавшие ехать в Раздольный. Теперь федеральная программа по переселению из аварийного жилья свёрнута. Теперь жильцов аварийных домов расселяют на средства регионального бюджета.
После января 2012 года 16 домов получили статус аварийных. Их общая площадь: 5513 тыс. кв. метров. В них проживали и проживают 315 человек. Жильцы пяти из 16 домов уже переехали в новые квартиры. Три дома по адресам: № 8 по улице Суворова, № 8 по улице Речная и № 9 по улице 2-ая Школьная расселили в 2014 году по региональной программе «ЖКХ Новосибирской области в 2015 – 2020 годах». В прошлом году за счёт областного бюджета расселили дом № 118 по улице Ленина. Ещё власти Бердска расселили за счёт городской казны и средств собственников дом № 3 по улице Панфилова. Его ни в какую программу не включали.
Жанна Шурова заверила, что власти города продолжат работу по расселению бердчан из аварийных домов.
Депутаты всё думают
Сейчас нет закона, по которому действовала бы федеральная программа по переселению. По сообщениям СМИ Государственная Дума с 2016 года готовит поправки к Жилищному кодексу, касающиеся процедуры признания домов аварийными и переселения из них. Однако депутаты никак не могут их утвердить. Они несколько раз переносили сроки принятия закона.
Ожидается, что в обновлённой редакции чётко разграничат понятия ветхого и аварийного жилья. По мнению законодателей, ветхие бараки с износом менее 70% нужно не сносить, а ремонтировать. Ещё депутаты задумали выдавать переселенцам не квартиры, а субсидию на приобретение жилья. Предполагается, что на федеральном уровне утвердят суммы для каждого региона. Однако пока не определён их размер. Кроме этого будущих переселенцев ожидают кардинальные нововведения. В «Российской газете» указано: если человек владеет несколькими квартирами в аварийном фонде, субсидию на переселение выделят только одну. Ещё в поправках указано, что люди, купившую квартиру после признания дома аварийным, вообще лишаются субсидии. Законодатели решили таким образом подстраховаться от мошенников, скупающих жильё в аварийных домах, а потом требующих за него новые квартиры.
Фото из архива редакции