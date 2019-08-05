Сколько стоят элитные квартиры в Бердске с видом на залив

По статистике ГородКвадратов.ру в Бердске квартира площадью 59,3 кв. м стоит в среднем 2 800 000 рублей. Средняя цена однокомнатной квартиры здесь — 1 800 000 рублей, двухкомнатной — 2 900 000 рублей. Бердск — небольшой город, площадь которого составляет всего 67 кв. км. Располагается он на берегу Бердского залива. Как выглядят квартиры с видом на залив и сколько они стоят — узнали эксперты ГородКвадратов.ру и составили рейтинг самых дорогих квартир Бердска. На пятом месте рейтинга — трёхкомнатная квартира стоимостью 8 100 000 рублей. Общая площадь — 94 кв. м. Это элитная квартира, которая находится в сосновом бору на берегу моря. Есть свой закрытый пляж, пирс, зона барбекю, беседки. Из всех окон квартиры открывается вид на залив. Вся мебель выполнена под заказ из натуральных материалов: ясеня, берёзы, сосны. Встроенная бытовая техника — зарубежного производства. Ванная отделана итальянской мозаикой. Интерьер квартиры дополняют витражи в прихожей, коридоре и в ванной. Квартира полностью готова к проживанию, вся мебель и техника входят в стоимость. Трёхкомнатная квартира за 10 000 000 рублей находится на четвёртом месте в рейтинге самых дорогих квартир Бердска. Общая площадь составляет 100 кв. м. Квартира с видом на Бердский залив, в сосновом бору. Вся территория огорожена и находится под круглосуточной охраной. Третье место занимает трёхкомнатная квартира стоимостью 10 500 000 рублей. Средняя цена квадратного метра квартиры — 48 611 рублей. На продажу выставлена двухуровневая квартира площадью 216 кв. м с тремя спальнями, большой столовой и гостиной. Интерьер квартиры выполнен в средиземноморском стиле. Встроенная кухня изготовлена на итальянской фабрике. Квартиру украшают витражные рисунки на стеклянных дверях и окнах. Здесь есть свободное помещение, которое можно переделать под спортивный уголок. Квартира полностью готова для проживания семьи. За 11 500 000 рублей продаётся квартира площадью 220 кв. м. Четырёхкомнатная квартиpа рaспoлoжeна в доме на оxpaняeмoй терpитоpии. Здесь есть паpкoвка, парк, беседки и зоны для барбекю, выход на пляж и спортзал. B квартире выполнен косметический ремонт. Кухонный гарнитур и встроенная мебель входят в стоимость. Площадь кухни составляет 40 кв. м. В 35 000 000 рублей оценивается самая дорогая квартира в Бердске. Эта двухуровневая квартира площадью 256 кв. м располагается на 7 и 8 этажах дома. Дом находится в Pечкунoвcкoй зоне отдыха — на берегу Бердскoго зaливa. На территории — детская площадка, фитнес-центр с крытым бассейном, теннисный корт, выход на пляж. Ещё больше квартир можно найти на ГородКвадратов.ру. Здесь размещено более 4500 объявлений о продаже квартир в Бердске. На правах рекламы
5 место
4 место
Квартира разделена на зоны: гостевая зона (гостиная с камином и кухня) и спальная зона. Расположение на пятом этаже позволит любоваться заливом прямо из окон.
3 место
2 место
1 место
В квартире пять просторных комнат и кухня-гостиная с дизайнерским ремонтом. Вся мебель остаётся новому владельцу. За квартирой также закреплено бесплатное парковочное место.
По статистике ГородКвадратов.ру в Бердске квартира площадью 59,3 кв. м стоит в среднем 2 800 000 рублей. Средняя цена однокомнатной квартиры здесь — 1 800 000 рублей, двухкомнатной — 2 900 000 рублей.
Бердск — небольшой город, площадь которого составляет всего 67 кв. км. Располагается он на берегу Бердского залива.
Как выглядят квартиры с видом на залив и сколько они стоят — узнали эксперты ГородКвадратов.ру и составили рейтинг самых дорогих квартир Бердска.
На пятом месте рейтинга — трёхкомнатная квартира стоимостью 8 100 000 рублей. Общая площадь — 94 кв. м.
Это элитная квартира, которая находится в сосновом бору на берегу моря. Есть свой закрытый пляж, пирс, зона барбекю, беседки. Из всех окон квартиры открывается вид на залив.
Вся мебель выполнена под заказ из натуральных материалов: ясеня, берёзы, сосны. Встроенная бытовая техника — зарубежного производства. Ванная отделана итальянской мозаикой. Интерьер квартиры дополняют витражи в прихожей, коридоре и в ванной.
Квартира полностью готова к проживанию, вся мебель и техника входят в стоимость.
Трёхкомнатная квартира за 10 000 000 рублей находится на четвёртом месте в рейтинге самых дорогих квартир Бердска. Общая площадь составляет 100 кв. м.
Квартира с видом на Бердский залив, в сосновом бору. Вся территория огорожена и находится под круглосуточной охраной.
Третье место занимает трёхкомнатная квартира стоимостью 10 500 000 рублей. Средняя цена квадратного метра квартиры — 48 611 рублей.
На продажу выставлена двухуровневая квартира площадью 216 кв. м с тремя спальнями, большой столовой и гостиной.
Интерьер квартиры выполнен в средиземноморском стиле. Встроенная кухня изготовлена на итальянской фабрике. Квартиру украшают витражные рисунки на стеклянных дверях и окнах.
Здесь есть свободное помещение, которое можно переделать под спортивный уголок. Квартира полностью готова для проживания семьи.
За 11 500 000 рублей продаётся квартира площадью 220 кв. м.
Четырёхкомнатная квартиpа рaспoлoжeна в доме на оxpaняeмoй терpитоpии. Здесь есть паpкoвка, парк, беседки и зоны для барбекю, выход на пляж и спортзал.
B квартире выполнен косметический ремонт. Кухонный гарнитур и встроенная мебель входят в стоимость. Площадь кухни составляет 40 кв. м.
В 35 000 000 рублей оценивается самая дорогая квартира в Бердске. Эта двухуровневая квартира площадью 256 кв. м располагается на 7 и 8 этажах дома.
Дом находится в Pечкунoвcкoй зоне отдыха — на берегу Бердскoго зaливa. На территории — детская площадка, фитнес-центр с крытым бассейном, теннисный корт, выход на пляж.
Ещё больше квартир можно найти на ГородКвадратов.ру. Здесь размещено более 4500 объявлений о продаже квартир в Бердске.
На правах рекламы