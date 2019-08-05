Отсудил у &#171;МТС&#187; 100 рублей житель Бердска
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Отсудил у &#171;МТС&#187; 100 рублей житель Бердска

10:35:578/5/2019
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Компания не хотела возвращать ему деньги после расторжения договора.

 

Далеко не каждый из нас готов судиться из-за 100 рублей. Как правило, большинство людей, оказавшись в такой ситуации, махнёт рукой, пожелав компании, присвоившей деньги, подавиться ими. Однако есть исключения. В июле Бердский суд вынес решение по иску горожанина к ПАО «МТС». Мужчина попросил не называть его фамилии, пояснив, что судился исключительно ради принципа, а не из-за несчастных 100 рублей.

Всё началось в 2016 году, когда он заключил договор с «МТС». По нему компания выдала в аренду декодер, через который транслировала телевизионные каналы. Однако качество сигнала не устраивало бердчанина. По его словам, картинка регулярно замирала или пропадал звук. Такие «зависания» длились до двух минут. Оператор пытался решить проблему, рекомендуя что-то по телефону, но результата от таких советов не было. В сентябре прошло года пользователь написал заявление, попросив расторгнуть договор. Тогда же он вернул телеприставку в офис «МТС» . Сотрудник компании принял заявление, декодер, проверил задолженность и сообщил о 100 рублях, которые остались на счёте клиента. Специалист пообещал перечислить эти деньги бердчанину в течение трёх дней.

Прошёл месяц, а деньги так и не поступили. В офисе компании горожанину пояснили, что его заявление должны рассмотреть в Нижнем Новгороде, и процедура требует времени. В октябре документы наконец-то изучили, но результат удивил бывшего клиента. Теперь компания утверждала, что должен уже он. С такими выводами мужчина согласиться не мог. В ноябре он вновь пришёл в офис компании, где ему предложили заполнить специальный бланк заявления о расторжении договора, акт приёма-передачи оборудования и претензию. Все документы опять отправили в Нижний Новгород. Казалось, что проблема решена, но в середине декабря бердчанину вновь сообщили о задолженности перед ПАО «МСТ». Он в очередной раз обратился в офис и снова заполнил документы. После этого от компании не поступало никаких вестей и денег.

Бердчанин обратился в суд и попросил взыскать 100 рублей, которые ему так и не вернули, и 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба . Представитель «МТС» с иском не согласился. Он пояснил, что компания начисляла плату за услуги до ноября прошлого года. (Хотя к этому времени клиент уже сдал декодер и пользоваться услугами практически не мог). Неудивительно, что бердчанин оказался ещё и должен. Ещё представитель фирмы заявил, что при разрешении их спора нельзя руководствоваться законом о защите прав потребителей, потому что сейчас истец не является клиентом компании. Суд назвал такое толкование закона неверным. Кроме того в процессе установили, что бердчанин вернул оборудование в сентябре прошлого года. Это подтвердили документы и показания свидетельницы.

В итоге судья Ольга Зюкова удовлетворила иск бердчанина. «МТС» обязали вернуть ему 100 рублей, выплатить компенсацию морального вреда в сумме 5 тыс. рублей. Ещё компанию оштрафовали за удовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 2,5 тыс. рублей.

— Я надеюсь, что моя история станет уроком для «МТС», — отметил истец.

Источник: svidetel24.info

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