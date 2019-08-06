Неравнодушные жители Бердска нарисовали символы «малой родины» на стенах музея
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Неравнодушные жители Бердска нарисовали символы «малой родины» на стенах музея

9:54:358/6/2019
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Участие в акции приняли активисты ОНФ, художники-граффитисты, волонтёры.

Росписью «Река истории», чья длина в итоге составила более 60 метров, художники решили украсить стены тех выставочных залом музея, в которых разместились экспозиции по истории Бердска. На рисунках – вехи 300-летней истории города. Это эпоха освоения Сибири, строительство Бердского острога. Отражено и время, когда в XVIII веке город назывался Колыванью и был центром Сибири. Есть период купца Горохова – известного в XIX веке промышленника и филантропа. Революционные события, Великая Отечественная война, храмы и советские индустриальные гиганты, сегодняшний день города – все эти символы Бердска нашли своё отражение в графической росписи.

Более сотни участников, несколько часов интенсивной работы, палящее сибирское солнце, проверявшее юных художников на прочность — но масштабное настенное полотно станет теперь достопримечательностью и символом Бердска.

Фото и информация «ОНФ — Новосибирская область».

Источник: svidetel24.info

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