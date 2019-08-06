Отслеживает ремни безопасности ГИБДД у водителей Бердска

В течение трёх дней инспекторы ГИБДД акцентируют своё внимание на одно из самых частых правонарушений автолюбителей. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пассажиров, как сообщили в Управлении ГИБДД по Новосибирской области, с 5 августа по 7 августа на территории региона проходит профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Дорожные полицейские призывают водителей обеспечивать не только свою безопасность, а также максимально обезопасить пассажиров, в том числе несовершеннолетних в автомобиле. При наличии ремней безопасности, как показывают авто-тесты, можно избежать тяжелых травм в случае ДТП и спасти человеческую жизнь. Александра Бурковская, фото из архива редакции
В течение трёх дней инспекторы ГИБДД акцентируют своё внимание на одно из самых частых правонарушений автолюбителей.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пассажиров, как сообщили в Управлении ГИБДД по Новосибирской области, с 5 августа по 7 августа на территории региона проходит профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».
Дорожные полицейские призывают водителей обеспечивать не только свою безопасность, а также максимально обезопасить пассажиров, в том числе несовершеннолетних в автомобиле. При наличии ремней безопасности, как показывают авто-тесты, можно избежать тяжелых травм в случае ДТП и спасти человеческую жизнь.
Александра Бурковская, фото из архива редакции