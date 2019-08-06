Мужчина забил камнем своего оппонента в Бердске

Ссора произошла после распития спиртных напитков на пустыре в районе улицы Спортивной. Бердский следственный отдел СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве мужчины, которое произошло в мае 2019 года. По данным следствия, двое мужчин 30 мая распивали спиртное на пустыре в районе гаражного кооператива на улице Спортивная. Между ними произошла ссора. В итоге 38-летний обвиняемый нанес своему оппоненту два удара камнем по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемый вызвал сотрудников полиции и был задержан. Следователем фигуранту по уголовному делу предъявлено обвинение в совершении убийства. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибисркой области сообщила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурором Бердска направлено в суд. Фото https://vestiprim.ru.
Ссора произошла после распития спиртных напитков на пустыре в районе улицы Спортивной.
Бердский следственный отдел СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве мужчины, которое произошло в мае 2019 года. По данным следствия, двое мужчин 30 мая распивали спиртное на пустыре в районе гаражного кооператива на улице Спортивная. Между ними произошла ссора. В итоге 38-летний обвиняемый нанес своему оппоненту два удара камнем по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
После совершения преступления обвиняемый вызвал сотрудников полиции и был задержан. Следователем фигуранту по уголовному делу предъявлено обвинение в совершении убийства.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибисркой области сообщила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурором Бердска направлено в суд.
Фото https://vestiprim.ru.