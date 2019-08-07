Рабочая комиссия проверила отремонтированную Лунную в Бердске

Выявленную «мелочёвку» подрядчик устранит в считанные дни. А торжественный пуск в эксплуатацию обновлённой по проекту «Безопасные и качественные автодороги», по словам руководителя УЖКХ Бердска Максима Совбанова, состоится сразу после устранения подрядчиком мелких замечаний, выявленных в ходе проверки, состоявшейся вчера, 6 августа. — Выявлены при активном участии ГИБДД и общественников некоторые шероховатости в организации дорожного движения. В основном — «мелочёвка», — рассказывает Максим Флюрович. — На данный момент подрядчик занимается их устранением. То как: убираем старые дорожные знаки, постоянно мониторим и регулируем «обратный отсчёт» на светофорном объекте на довольно-таки сложном пересечении улиц Лунная и Космическая. Небезопасная «шероховатость» в виде загромождённого знаками одного из 10 светофоров объекта, о которой сообщил на днях сайт «Свидетель», уже успешно устранена. «Трёхглазого» представители подрядчика попросту подняли чуть выше над перекрёстком и теперь знаки, установленные перед ним, не мешают автолюбителям следить за его переключениями. — Об окончательной приёмке дороги в эксплуатацию пресса будет проинформирована, — констатировал Максим Совбанов. — Как насчёт проверки гладкости проезжей части с помощью наполненного водой стакана, как это водится, например, при сдаче дорог в областном центре? Не расплещется? — Проезжая часть не вызвает нареканий ни с нашей стороны, ни со стороны автомобилистов. Гладкость проверена специальной рейкой. Стакан с водой не требуется, — ответил на вопрос сайта «Свидетель» руководитель УЖКХ Бердска. Фото автора
Выявленную «мелочёвку» подрядчик устранит в считанные дни.
А торжественный пуск в эксплуатацию обновлённой по проекту «Безопасные и качественные автодороги», по словам руководителя УЖКХ Бердска Максима Совбанова, состоится сразу после устранения подрядчиком мелких замечаний, выявленных в ходе проверки, состоявшейся вчера, 6 августа.
— Выявлены при активном участии ГИБДД и общественников некоторые шероховатости в организации дорожного движения. В основном — «мелочёвка», — рассказывает Максим Флюрович. — На данный момент подрядчик занимается их устранением. То как: убираем старые дорожные знаки, постоянно мониторим и регулируем «обратный отсчёт» на светофорном объекте на довольно-таки сложном пересечении улиц Лунная и Космическая.
Небезопасная «шероховатость» в виде загромождённого знаками одного из 10 светофоров объекта, о которой сообщил на днях сайт «Свидетель», уже успешно устранена. «Трёхглазого» представители подрядчика попросту подняли чуть выше над перекрёстком и теперь знаки, установленные перед ним, не мешают автолюбителям следить за его переключениями.
— Об окончательной приёмке дороги в эксплуатацию пресса будет проинформирована, — констатировал Максим Совбанов.
— Как насчёт проверки гладкости проезжей части с помощью наполненного водой стакана, как это водится, например, при сдаче дорог в областном центре? Не расплещется?
— Проезжая часть не вызвает нареканий ни с нашей стороны, ни со стороны автомобилистов. Гладкость проверена специальной рейкой. Стакан с водой не требуется, — ответил на вопрос сайта «Свидетель» руководитель УЖКХ Бердска.
Фото автора