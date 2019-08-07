В гостях у музея &#171;Театр Бирюкова&#187; &#8212; актер театра &#171;Старый дом&#187; Ян Латышев
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В гостях у музея &#171;Театр Бирюкова&#187; &#8212; актер театра &#171;Старый дом&#187; Ян Латышев

11:48:228/7/2019
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10 августа на встрече со зрителями Ян расскажет о том, что привело его в профессию, о работе над ролями, планах и мечтах.

Молодой актер пришел в труппу «Старого дома» всего три года назад, и уже с первых месяцев режиссеры ставят его в самые крупные постановки театра. Диапазон ролей у Латышева необычайно широк: от сказок и комедий до лирико-драматических. Баба-Яга и кот Секретарь, Яша в «Вишневом саде» и непутевый Эрик в «Тетках», Павел Головлев и Игнатов в психологической драме «Зулейха открывает глаза». В каждой своей работе актеру удается уловить характер своего героя и создать яркий образ, запоминающийся зрителям.

Роли Яна Латышева неоднократно отмечены критиками и театральными экспертами. В 2018 году актер награжден знаком отличия «Будущее Новосибирской области», по итогам театрального сезона 2017-2018 стал лауреатом внутритеатральной премии «Театральный домовой» в номинации «Лучшая мужская роль первого плана» за роль Дяди в спектакле «Sociopath / Гамлет».

О том, что привело его в профессию, о работе над ролями, планах и мечтах Ян расскажет на встрече со зрителями 10 августа. И да, встречи в «Театре Бирюкова» — это не творческие вечера в традиционном понимании. Это диалог артиста и зрителя в камерной, уютной обстановке нашего музея, где нет запланированного сценария и тем. Так что о чем пойдет разговор во время встречи – решать Вам.

Ждем Вас по адресу: Бердск, ул. Кирова, 1, музей «Театр Бирюкова».
Начало в 13.00. Стоимость билетов – 300 руб.
Забронировать билеты можно по тел.(38341) 5-02-59, 8-923-144-46-90.

Фото https://vk.com.

Источник: svidetel24.info

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