«Хонда» перевернулась на бердском мосту

«Пилот» отделался царапинами (видео). ДТП произошло сегодня, 7 августа, около 11 утра на подъезде к Бердску. «Хонда» следовала со стороны Новосибирска и, как объяснил сайту «Свидетель» водитель легковушки, житель областного центра, он двигался по левой полосе. — Впереди стоял УАЗик, справа был «Фольксваген»… Дав руля вправо, чтобы избежать столкновения со стоящим впереди «УАЗом», «Хонда» цепляет «Фольксваген» и переворачивается. Невероятно, но данный дорожный «кульбит» обошёлся без пострадавших. Сам не справившийся с управлением «Хонды» её водитель отделался царапиной на локте. На место происшествия прибыл пожарный расчёт дабы исключить возгорание «перевёртыша». Водитель ГАЗели Росавтодора, подтвердил сайту «Свидетель», что незадолго до аварии на данном месте, где стоянка запрещена, стоял некий УАЗик. Куда он делся после случившегося и с другими обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
«Пилот» отделался царапинами (видео).
ДТП произошло сегодня, 7 августа, около 11 утра на подъезде к Бердску. «Хонда» следовала со стороны Новосибирска и, как объяснил сайту «Свидетель» водитель легковушки, житель областного центра, он двигался по левой полосе.
— Впереди стоял УАЗик, справа был «Фольксваген»…
Дав руля вправо, чтобы избежать столкновения со стоящим впереди «УАЗом», «Хонда» цепляет «Фольксваген» и переворачивается.
Невероятно, но данный дорожный «кульбит» обошёлся без пострадавших. Сам не справившийся с управлением «Хонды» её водитель отделался царапиной на локте.
На место происшествия прибыл пожарный расчёт дабы исключить возгорание «перевёртыша». Водитель ГАЗели Росавтодора, подтвердил сайту «Свидетель», что незадолго до аварии на данном месте, где стоянка запрещена, стоял некий УАЗик. Куда он делся после случившегося и с другими обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото и видео автора.
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