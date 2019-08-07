В наезде цементовоза на подростка в Бердске просматривается вина водителя
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В наезде цементовоза на подростка в Бердске просматривается вина водителя

6:30:218/7/2019
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Большегруз с прицепом отдавил ногу 13-летнему пешеходу, поворачивая с улицы Красная Сибирь на Островского в зоне регулируемого пешеходного перехода вчера, 6 августа.

Как рассказала сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор по пропаганде областной Госавтоинспекции, «водитель 1969 года рождения (водительский стаж с 1987 года), управляя автомобилем «Скания» с полуприцепом «ЛАГ» и осуществляя правый поворот на перекрёстке, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2007 года рождения, который двигался справа по тротуару».

— Наезд на пешехода произошёл в зоне действия регулируемого перехода, — подчёркивает Ольга Гейнисман.

По сведениям полученными сайтом «Свидетель» от очевидцев, мальчик стоял у края проезжей части, а водитель цементовоза не рассчитал правильно угол поворота своего длинномера. В результате чего полуприцеп «Скании» выехал за линию проезжей части и наехал задним колесом на ногу юного пешехода. В разговоре с корреспондентом издания водитель цементовоза Scania, приехавшего в наш город из Искитима, подросток оказался в «слепой зоне» и он не понял, каким образом мальчик попал ногой под заднее колесо .

Инспекторы ДПС второго полка областной ГИБДД, выяснявшие на месте причины произошедшего, уточнили сайту «Свидетель», что в настоящее время ребёнок осмотрен врачами бердской ЦГБ и уже отпущен домой.

Медики зафиксировали у травмированного мальчика, по словам Ольги Гейнисман, закрытый перелом промежуточной клиновидной кости левой стопы без смещения и обширное осаднение области левой стопы.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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