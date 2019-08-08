Практически каждую неделю выезжают на водолазные работы спасатели Бердска
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Практически каждую неделю выезжают на водолазные работы спасатели Бердска

6:43:538/8/2019
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МЧС по Новосибирской области подвело предварительные итоги купального сезона.

С начала купального сезона во всех регионах Сибири, как сообщил пресс-центр МЧС по Новосибирской области, организован повышенный контроль за обстановкой на водных объектах, а с населением усилена разъяснительная работа о правилах безопасного поведения у воды. Благодаря проведению профилактической акции «Вода – безопасная территория» в этом году на санкционированных пляжах Сибирского федерального округа не допущено ни одного трагического случая.

Но, тем не менее, трагедии на воде в этом купальном сезоне не редки. Чаще всего они происходят в неофициальных «диких» местах купания. Чуть ли не каждую неделю, по словам начальника бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николая Ярманова, спасатели проводят водолазные работы: поднимают тела утонувших отдыхающих.

— Пока температура воздуха не опустится, люди будут отдыхать на берегах водоёмов и купаться, — рассказал Николай Егорович. – Поэтому пока купальный сезон не окончился, и окончательные итоги подводить рано.

Последние водолазные работы специалисты БПСО проводили в конце минувшей недели в Сузунском районе и Кольцово.

С 26 августа по 1 сентября пройдет третий этап традиционной профилактической акции «Вода — безопасная территория», главная задача которой — напомнить гражданам простые правила безопасности и призвать людей к их соблюдению.

Александра Бурковская, фото автора

Источник: svidetel24.info

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