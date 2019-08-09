Автоледи в Бердске не хотела выходить из авто при его погрузке на эвакуатор
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Автоледи в Бердске не хотела выходить из авто при его погрузке на эвакуатор

9:41:408/9/2019
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Сотрудники ГИБДД констатировали, что сибирячка была пьяна.

Всё произошло после небольшого столкновения «Тойоты Спасио» и маршрутки №17 в районе конечной остановки общественного транспорта «Посёлок Боровой» сегодня, 9 августа, около 18 часов.

Как рассказал сайту «Свидетель» маршрутчик, он заезжал на «кольцо» конечки, чтобы высадить на ней пассажиров. Женщина на «Тойоте», выезжая из посёлка ему навстречу, не побеспокоилась, что едет не по «кольцу», как положено, а движется «против шерсти», то бишь, по полосе встречного движения.

В результате лёгкого столкновения транспортных средств участники и пассажиры маршрутки не пострадали. Однако этот факт не отменил другого – оформлять ДТП без пострадавших на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. Автоледи оказалась в достаточной для участия полицейских степени опьянения. Факт опьянения женщины-водителя сайту «Свидетель» подтвердили сотрудники ГИБДД, работавшие на месте происшествия.

И ещё. По приезду эвакуатора сибирячка заартачилась, забралась на заднее сиденье своей иномарки. Вероятно, ей очень не хотелось с ней расставаться. Полицейские недолго уговаривали женщину приступить к оформлению всех протокольных формальностей, а очевидцы засняли этот неприятный для неё жизненный факт на видео.

Теперь незадачливой автоледи предстоит заплатить немалый штраф, лишиться водительских прав и стать просто «леди». Без приставки «авто».

Фото и видео автора и участников группы АвтоБердск ВКонтакте

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    Олег, 9 августа 2019 10:32:42
    С чего вдруг они решили машину эвакуировать?
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