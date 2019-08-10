Горячая пятница в Бердске: горели дачи недалеко от водозабора и мебельный цех в Микрорайоне

Пожар на дачах очевидцы сняли на видео. Пожар в СНТ «Приморский» начался, по сообщению очевидцев, около 17 часов вчера, 9 августа. По их словам, полыхали два рядом стоящих дачных дома. Сигнал о возгорании в дачном сообществе, расположенном недалеко от водозабора, на пульт пожарной охраны, поступил в 17.15, сообщили сайту «Свидетель» сегодня в МЧС региона. — На место выдвинулось четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Ликвидирован пожар был в 19.26. — Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии одного километра, — рассказывают брандмейстеры, работавшие на месте происшествия. — В результате пожара на одном участке огнем поврежден дом по всей площади, на втором участке поврежден фронтон дома. Пока брандмейстеры боролись с огнём в СНТ «Приморский», в Микрорайоне Бердска на улице Зелёная роща, по сообщению МЧС региона, произошёл ещё один пожар. — В 18.27 произошло возгорание в столярном цехе по производству мебели. В результате пожара на втором этаже огнем повреждена вентиляционная шахта, помещение закопчено изнутри по всей площади, — сообщают специалисты ведомства. Ликвидирован пожар в мебельном цехе в 19.43. — На тушение привлекалось 11 единиц техники и 39 человек личного состава, работало 2 звена газодымозащитной службы. В настоящее время дознаватели пожарной охраны выясняют причины произошедших пятничным вечером пожаров. Уточняется и нанесённый ущерб. По предварительным данным, в результате обоих пожаров пострадавших нет.
Пожар на дачах очевидцы сняли на видео.
Пожар в СНТ «Приморский» начался, по сообщению очевидцев, около 17 часов вчера, 9 августа. По их словам, полыхали два рядом стоящих дачных дома. Сигнал о возгорании в дачном сообществе, расположенном недалеко от водозабора, на пульт пожарной охраны, поступил в 17.15, сообщили сайту «Свидетель» сегодня в МЧС региона.
— На место выдвинулось четыре единицы техники и 16 человек личного состава.
Ликвидирован пожар был в 19.26.
— Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии одного километра, — рассказывают брандмейстеры, работавшие на месте происшествия.
— В результате пожара на одном участке огнем поврежден дом по всей площади, на втором участке поврежден фронтон дома.
Пока брандмейстеры боролись с огнём в СНТ «Приморский», в Микрорайоне Бердска на улице Зелёная роща, по сообщению МЧС региона, произошёл ещё один пожар.
— В 18.27 произошло возгорание в столярном цехе по производству мебели. В результате пожара на втором этаже огнем повреждена вентиляционная шахта, помещение закопчено изнутри по всей площади, — сообщают специалисты ведомства.
Ликвидирован пожар в мебельном цехе в 19.43.
— На тушение привлекалось 11 единиц техники и 39 человек личного состава, работало 2 звена газодымозащитной службы.
В настоящее время дознаватели пожарной охраны выясняют причины произошедших пятничным вечером пожаров. Уточняется и нанесённый ущерб. По предварительным данным, в результате обоих пожаров пострадавших нет.
Видео ДПС Контроль <Бердск>
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