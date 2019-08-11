Погиб байкер в столкновении мотоцикла и «девятки» в центре Бердска

Первое в этом году смертельное ДТП произошло 10 августа около 23 часов на перекрёстке улиц Ленина и Первомайская. Как удалось выяснить сайту «Свидетель» транспортные средства двигались навстречу друг другу. «Девятка», двигавшаяся со стороны центра, осуществляла левый поворот на Первомайскую. Мотоциклист, ехавший с пассажиром навстречу, врезался автомобилю в лоб. — Мот шёл прямо со стороны Красного Сокола, — рассказывает один из очевидцев. — Этот мот стоял передо мной на светофоре на 11 квартале. Только я свернул на Суворова. Но удар был слышен около налоговой. Скорая быстро прилетела… Приехавшим на место происшествия медикам скорой помощи спасти байкера не удалось. Его тело лежит в тридцати метрах от места столкновения. Пассажир байка госпитализирован. Информированные источники называют имя погибшего мотоциклиста — Саня. Сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия, пояснить детали произошедшего сайту «Свидетель» и рассказать о судьбе водителя «девятки» отказались. В пресс-службе ГИБДД региона обещали прокомментировать произошедшее позже.
Первое в этом году смертельное ДТП произошло 10 августа около 23 часов на перекрёстке улиц Ленина и Первомайская.
Как удалось выяснить сайту «Свидетель» транспортные средства двигались навстречу друг другу. «Девятка», двигавшаяся со стороны центра, осуществляла левый поворот на Первомайскую. Мотоциклист, ехавший с пассажиром навстречу, врезался автомобилю в лоб.
— Мот шёл прямо со стороны Красного Сокола, — рассказывает один из очевидцев. — Этот мот стоял передо мной на светофоре на 11 квартале. Только я свернул на Суворова. Но удар был слышен около налоговой. Скорая быстро прилетела…
Приехавшим на место происшествия медикам скорой помощи спасти байкера не удалось. Его тело лежит в тридцати метрах от места столкновения. Пассажир байка госпитализирован. Информированные источники называют имя погибшего мотоциклиста — Саня.
Сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия, пояснить детали произошедшего сайту «Свидетель» и рассказать о судьбе водителя «девятки» отказались. В пресс-службе ГИБДД региона обещали прокомментировать произошедшее позже.
Фото Максима Алексеева, видео автора
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