Сибирские парапланеристы боролись за «Кубок Сибири» в небе Бердска
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Сибирские парапланеристы боролись за «Кубок Сибири» в небе Бердска

9:35:108/11/2019
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Соревнования пилотов сверхлёгкой авиации прошли с 10 по 11 августа на аэродроме «Бердск-Центральный».

В первый день полёты пришлось приостановить сразу после торжественного парада участников. В ожидании «попутного» ветра, точнее, до установления его нужных параметров пилоты из Новосибирска, Кемерова, Томска и Алтая вынуждены были разойтись и заняться подготовкой к полётам. Кто — свериться со схемой предстоящих полётов, кто — проверить лишний раз свой летательный аппарат. Опять же обед никто не отменял.

А корреспондент сайта «Свидетель» побеседовал с главным судьёй открытого первенства Новосибирской области Сергеем Михеевым, руководителем областной федерации сверхлёгкой авиации.

— В графике из-за погоды изменений нет, — рассказывает главный судья «Кубка Сибири-2019». – Поскольку всё-таки мы зависимы немного от неё, мы не можем точно сказать, что в такое-то время — открытие, в такое-то – будем летать. Если есть погода – мы летаем. С утра мы уже разыграли первый комплекс упражнений. Пилоты разлетались замечательно.

— Что впереди?

— Сейчас в 13 часов будет обед, потом – брифингованные на открытии полёты «Жадность» на длительность полёта с опломбированными баками. Парапланам будем заливать полтора литра топлива, паралётам – три. По погоде, часа в четыре, и начнём. Потом в плане – полёты «Маршрут». Маршрут выбирается мирового уровня с использованием навигационным приборов.

В ходе нашей беседы с Сергеем Михеевым в небе над аэродромом «Бердск-Центральный» внезапно закружил на «ранцевом» мотопараплане один из самых, по словам Михеева, титулованных парапланеристов России.

— Это проверка погоды, чтобы понять, как там наверху, «колбасит», грубо говоря, от порывов ветра или нет, — поясняет Сергей Михеев. – Тестовый полёт проводит чемпион России, лидер нашей команды, Виталий Шевченко. Также он – чемпион Азиатских игр 2012 года, входит в сборную команду России.

— Ну, и как погодка? – спросили мы лидера новосибирской команды, после его тестового полёта.

— Пока не для всех, — констатировал Виталий Шевченко.

…Для всех участников соревнований безопасная для полётов сверхлёгких пилотируемых аппаратов установилась в первый день, как и предполагал главный судья Михеев, часа в четыре дня. Воздухоплаватели вволю посоревновались и в «Жадности» с опломбированными топливными баками, и в«Маршруте» до «Бердска-Южного» и обратно.

Погода благоприятствовала и на второй день.

Конечно, для полноты ощущений соревнования парапланиристов надо видеть воочию. Посмотрите хотя бы крохотные видео от автора и Сергея Михеева. В прозе вынуждены ограничиться лишь перечислением того, что было: «Жадность», «Эстафета», «Маршрут», «Восьмёрка», «Боулинг», Мячи и Конвейе»…

В командном зачёте «Кубок Сибири-2019» завоевала сборная Новосибирской области. Второе место — за пилотами из Алтайского края, третье почётное место на пьедестале досталось кемеровчанам.

— Бердск нас встретил очень тепло. Вы уже наши друзья и соратники по небу. Мы уже не первый раз собираемся здесь на «Кубок Сибири», — обращаясь к читателям «Свидетеля» говорит Сергей Михеев. — Поле прекрасное и позволяет принимать гораздо большее количество участников. Сегодняшние соревнования, не скрою, являются тестовыми предстоящего чемпионата 2020 года. В следующем году, мы уже подали заявку, наша федерация планирует провести на базе аэродрома «Бердск-Центральный» чемпионат России, поскольку столь престижные соревнования ни разу не проводились в Сибири.

Фото и видео автора и Сергея Михеева

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