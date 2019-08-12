Прокурор Бердска отказался от иска к руководителю антикоррупционного комитета Евгению Мариненко
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Прокурор Бердска отказался от иска к руководителю антикоррупционного комитета Евгению Мариненко

10:55:238/12/2019
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В июле прокурор Новосибирской области отказался от иска с требованием о выселении общественной организации «Бердский антикоррупционный комитет», которую возглавляет Евгений Мариненко.

Он несколько лет не платил за аренду муниципального помещения, расположенного в доме № 1 по улице Попова. В результате прокурор обратился в суд в защиту интересов администрации города.

Не дожидаясь решения суда, Евгений Мариненко 7 июня выехал из муниципального офиса сам, передав ключи представителям мэрии. Прямую трансляцию с его выселения можно посмотреть в группе «Свидетель, Бердск» в социальной сети «ВКонтакте».

Прокурор сообщил суду, что ответчик освободил помещение сам, то есть удовлетворил требования в добровольном порядке. А это является основанием для отказа от иска. Примечательно, что сам Евгений Мариненко высказался против принятия судом отказа от иска. Он заявил о наличии многочисленных нарушений, допущенных в отношении местной общественной организации различными государственными органами, структурами и должностными лицами. Тем не менее, суд принял отказ и прекратил дело.

Однако у сторон ещё есть возможность оспорить это решение.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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