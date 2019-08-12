Суд Бердска обязал ТСЖ «Изумрудный» починить кровлю на одном из домов
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Суд Бердска обязал ТСЖ «Изумрудный» починить кровлю на одном из домов

11:31:228/12/2019
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В июле Бердский суд вынес решение по иску семьи Ивлевых к товариществу собственников жилья «Изумрудный».

Жильцы попросили возместить убытки от затопления их квартиры на последнем этаже дома. Специалисты оценили ущерб в 164 тыс. рублей. Также пострадавшие попросили выплатить 13 тыс. рублей, потраченных на услуги оценщика и судебные расходы.

Ивлевы рассказали суду, что не знают точной даты затопления их квартиры. ЧП произошло в период с 21 февраля по 10 марта. Пострадавшие уверены в одном: это произошло из-за прохудившейся кровли дома, которая относится к общедомовому имуществу. Жильцы верхнего этажа давно знали о проблеме и неоднократно жаловались в ТСЖ, просили устранить дефект. Однако товарищество ничего не сделало. После затопления квартиры пострадавшие попросили суд обязать товарищество не только возместить убытки, но и починить крышу.

Представитель «Изумрудного» с иском категорически не согласился и заявил, что сумма ущерба значительно завышена. По его мнению, многие указанные в акте повреждения были ещё до затопления квартиры. Для разрешения спора суд решил назначить экспертизу и дал сторонам время для подготовки вопросов. Однако после перерыва представитель ТСЖ не явился на заседание. Причина его отсутствия так и осталась суду неизвестной. В итоге дело решили рассмотреть без него и назначения исследования.

В решении суд указал, что виновник вреда обязан возвестить его в полном объёме. Кто виноват, установили быстро: ТСЖ даже не пыталось оспорить, что квартиру затопило по вине товарищества. Кроме этого слова пострадавших подтвердили документы: заявлением в ТСЖ «Изумрудный» с требованием устранить протекание крыши, скриншоты переписки истца и представителя «Изумрудного».

В итоге суд обязал товарищество выплатить жильцам затопленной квартиры 164 тыс. рублей и возместить в полной мере судебные расходы. Кроме этого суд обязал ТСЖ в течение месяца после вступления в силу решения суда устранить протекание кровли.

Не один такой

Всего в городе 665 многоквартирных домов. По данным весеннего осмотра кровлю надо отремонтировать в 214 домах.

Согласно ст. 162 Жилищного кодекса РФ управляющая компания обязана оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений.

Источник: svidetel24.info

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