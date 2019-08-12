Суд Бердска обязал ТСЖ «Изумрудный» починить кровлю на одном из домов

В июле Бердский суд вынес решение по иску семьи Ивлевых к товариществу собственников жилья «Изумрудный». Жильцы попросили возместить убытки от затопления их квартиры на последнем этаже дома. Специалисты оценили ущерб в 164 тыс. рублей. Также пострадавшие попросили выплатить 13 тыс. рублей, потраченных на услуги оценщика и судебные расходы. Ивлевы рассказали суду, что не знают точной даты затопления их квартиры. ЧП произошло в период с 21 февраля по 10 марта. Пострадавшие уверены в одном: это произошло из-за прохудившейся кровли дома, которая относится к общедомовому имуществу. Жильцы верхнего этажа давно знали о проблеме и неоднократно жаловались в ТСЖ, просили устранить дефект. Однако товарищество ничего не сделало. После затопления квартиры пострадавшие попросили суд обязать товарищество не только возместить убытки, но и починить крышу. Представитель «Изумрудного» с иском категорически не согласился и заявил, что сумма ущерба значительно завышена. По его мнению, многие указанные в акте повреждения были ещё до затопления квартиры. Для разрешения спора суд решил назначить экспертизу и дал сторонам время для подготовки вопросов. Однако после перерыва представитель ТСЖ не явился на заседание. Причина его отсутствия так и осталась суду неизвестной. В итоге дело решили рассмотреть без него и назначения исследования. В решении суд указал, что виновник вреда обязан возвестить его в полном объёме. Кто виноват, установили быстро: ТСЖ даже не пыталось оспорить, что квартиру затопило по вине товарищества. Кроме этого слова пострадавших подтвердили документы: заявлением в ТСЖ «Изумрудный» с требованием устранить протекание крыши, скриншоты переписки истца и представителя «Изумрудного». В итоге суд обязал товарищество выплатить жильцам затопленной квартиры 164 тыс. рублей и возместить в полной мере судебные расходы. Кроме этого суд обязал ТСЖ в течение месяца после вступления в силу решения суда устранить протекание кровли. Всего в городе 665 многоквартирных домов. По данным весеннего осмотра кровлю надо отремонтировать в 214 домах. Согласно ст. 162 Жилищного кодекса РФ управляющая компания обязана оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений.
Не один такой
В июле Бердский суд вынес решение по иску семьи Ивлевых к товариществу собственников жилья «Изумрудный».
Жильцы попросили возместить убытки от затопления их квартиры на последнем этаже дома. Специалисты оценили ущерб в 164 тыс. рублей. Также пострадавшие попросили выплатить 13 тыс. рублей, потраченных на услуги оценщика и судебные расходы.
Ивлевы рассказали суду, что не знают точной даты затопления их квартиры. ЧП произошло в период с 21 февраля по 10 марта. Пострадавшие уверены в одном: это произошло из-за прохудившейся кровли дома, которая относится к общедомовому имуществу. Жильцы верхнего этажа давно знали о проблеме и неоднократно жаловались в ТСЖ, просили устранить дефект. Однако товарищество ничего не сделало. После затопления квартиры пострадавшие попросили суд обязать товарищество не только возместить убытки, но и починить крышу.
Представитель «Изумрудного» с иском категорически не согласился и заявил, что сумма ущерба значительно завышена. По его мнению, многие указанные в акте повреждения были ещё до затопления квартиры. Для разрешения спора суд решил назначить экспертизу и дал сторонам время для подготовки вопросов. Однако после перерыва представитель ТСЖ не явился на заседание. Причина его отсутствия так и осталась суду неизвестной. В итоге дело решили рассмотреть без него и назначения исследования.
В решении суд указал, что виновник вреда обязан возвестить его в полном объёме. Кто виноват, установили быстро: ТСЖ даже не пыталось оспорить, что квартиру затопило по вине товарищества. Кроме этого слова пострадавших подтвердили документы: заявлением в ТСЖ «Изумрудный» с требованием устранить протекание крыши, скриншоты переписки истца и представителя «Изумрудного».
В итоге суд обязал товарищество выплатить жильцам затопленной квартиры 164 тыс. рублей и возместить в полной мере судебные расходы. Кроме этого суд обязал ТСЖ в течение месяца после вступления в силу решения суда устранить протекание кровли.
Всего в городе 665 многоквартирных домов. По данным весеннего осмотра кровлю надо отремонтировать в 214 домах.
Согласно ст. 162 Жилищного кодекса РФ управляющая компания обязана оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений.