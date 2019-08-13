Сестра встала в пикет за брата у администрации Бердска

Людмила Грибанова рассказала сайту «Свидетель» о состоянии здоровья своего родного брата Юрия Бекетова, бывшего замдиректора бердского УКСа, находящегося в настоящий момент в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве. На плакате пикетчицы написано: «Бекетов Ю. В. Не виновен! Требуем справедливого суда и следствия!» Как пояснила бердчанка сайту «Свидетель», ей стало известно, что администрация Бердска выдвинула против её брата иск «о том, что он обокрал город на 8 млн рублей». Об этом, по словам Людмилы Грибановой, ей сказала следователь СКР, занимающаяся расследованием возбуждённого ранее против её родного брата уголовного дела о мошенничестве. — Спрашиваю у неё: кто из администрации? Не знаю. Кто-нибудь присутствует? Нет, не присутствует. На каком основании, бумага есть? Нет, нету бумаги… Но в то же время говорит, что администрация выдвинула такой иск. Для выяснения этого вопроса Людмила Грибанова и выбрала местом для проведения сегодняшнего одиночного пикета именно площадь Горького напротив администрации. Женщина намерена простоять (и простояла — ред.) на жаре не менее часа. Сайт «Свидетель» попросил пикетчицу рассказать немного о здоровье её брата. — Самочувствие его всё хуже и хуже, и хуже. Он очень плохо себя чувствует… У него же ещё до ареста начались гипертонические кризы. Там, он говорит, я не то что таблеток не могу добиться, не могу добиться, чтобы мне давление померили… У него же две грыжи на позвоночнике — здесь он прокалывался каждый месяц, там его никто не прокалывает. Словом, здоровье брата катастрофическое. Из СИЗО в суд уже привозили две справки. Медики пишут, что состояние катастрофическое, ухудшается. Судья на это отвечает, что у него же инвалидности нет. Так что пусть сидит… Немало нареканий у Грибановой и непосредственно к местной Фемиде. — Судья не слышит ничего. В июле был суд, адвокат первым делом подал судье бумагу, что Бекетов давно отдал заграничный паспорт и у него его нет. После этого зачитывают решение суда, там, как в апреле, в июне идёт первой строкой: под домашний арест не отпускаем, так как боимся, что он сбежит за границу, хотя заграничного паспорта у него нет. По словам Людмилы Грибановой, она после июльского суда — «балагана» — не могла придти в себя в течение недели. — Я не знаю. Человек (судья — ред.) ничего не слышит и не видит. Прокурор затребовал, чтобы убрали все подписи, которые мы собирали в Бердске, все грамоты Бекетова убрали. Судья этому не помешал. Не знаю, почему. Напомним, что по версии следствия, бывший замдиректора УКСа Юрий Бекетов и генеральный директор ООО «РОССТРОЙ» Константин Михайленко создали преступную схему. Как сообщалось на заседании об избрании меры пресечения, подозреваемые при строительстве параллельной ветви канализационного коллектора вместо особо прочных чугунных труб уложили в землю полипропиленовые.
Людмила Грибанова рассказала сайту «Свидетель» о состоянии здоровья своего родного брата Юрия Бекетова, бывшего замдиректора бердского УКСа, находящегося в настоящий момент в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве.
На плакате пикетчицы написано: «Бекетов Ю. В. Не виновен! Требуем справедливого суда и следствия!»
Как пояснила бердчанка сайту «Свидетель», ей стало известно, что администрация Бердска выдвинула против её брата иск «о том, что он обокрал город на 8 млн рублей». Об этом, по словам Людмилы Грибановой, ей сказала следователь СКР, занимающаяся расследованием возбуждённого ранее против её родного брата уголовного дела о мошенничестве.
— Спрашиваю у неё: кто из администрации? Не знаю. Кто-нибудь присутствует? Нет, не присутствует. На каком основании, бумага есть? Нет, нету бумаги… Но в то же время говорит, что администрация выдвинула такой иск.
Для выяснения этого вопроса Людмила Грибанова и выбрала местом для проведения сегодняшнего одиночного пикета именно площадь Горького напротив администрации. Женщина намерена простоять (и простояла — ред.) на жаре не менее часа.
Сайт «Свидетель» попросил пикетчицу рассказать немного о здоровье её брата.
— Самочувствие его всё хуже и хуже, и хуже. Он очень плохо себя чувствует… У него же ещё до ареста начались гипертонические кризы. Там, он говорит, я не то что таблеток не могу добиться, не могу добиться, чтобы мне давление померили… У него же две грыжи на позвоночнике — здесь он прокалывался каждый месяц, там его никто не прокалывает. Словом, здоровье брата катастрофическое. Из СИЗО в суд уже привозили две справки. Медики пишут, что состояние катастрофическое, ухудшается. Судья на это отвечает, что у него же инвалидности нет. Так что пусть сидит…
Немало нареканий у Грибановой и непосредственно к местной Фемиде.
— Судья не слышит ничего. В июле был суд, адвокат первым делом подал судье бумагу, что Бекетов давно отдал заграничный паспорт и у него его нет. После этого зачитывают решение суда, там, как в апреле, в июне идёт первой строкой: под домашний арест не отпускаем, так как боимся, что он сбежит за границу, хотя заграничного паспорта у него нет.
По словам Людмилы Грибановой, она после июльского суда — «балагана» — не могла придти в себя в течение недели.
— Я не знаю. Человек (судья — ред.) ничего не слышит и не видит. Прокурор затребовал, чтобы убрали все подписи, которые мы собирали в Бердске, все грамоты Бекетова убрали. Судья этому не помешал. Не знаю, почему.
Напомним, что по версии следствия, бывший замдиректора УКСа Юрий Бекетов и генеральный директор ООО «РОССТРОЙ» Константин Михайленко создали преступную схему. Как сообщалось на заседании об избрании меры пресечения, подозреваемые при строительстве параллельной ветви канализационного коллектора вместо особо прочных чугунных труб уложили в землю полипропиленовые.
Фото и видео автора
[object Object]