Запретили ловить рыбу сетями жителям Бердска

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки. Ничего нового в правилах, как считают бердские рыболовы со стажем, не появится: всё уже давно прописано в действующих. Но всё же на некоторых нюансах нужно заострить внимание. В частности, появятся нормы вылова в сутки, ограничения на подводную охоту и на использование сетей. «Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — пояснил для «Российской газеты» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Виталий Молоков. — Новый закон только обобщает эти правила. В частности, нигде нельзя использовать жаберные сети. Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически всё живое до дна водоема. Само собой, запрещено использовать взрывчатку. В целом есть определенный перечень запрещенных орудий лова, который для каждого бассейна либо расширяется, либо сужается. Окончательно закон вступит в силу с 1 января 2020 года. А пока сотрудники рыбоохраны по-прежнему борются с браконьерами. Более одного километра сетей и шесть плавсредств было изъято инспекторами Ордынского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания в процессе проведения профилактических мероприятий на акватории Бердского залива в конце июля. Нарушители привлечены по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Александра Бурковская, фото автора
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Ничего нового в правилах, как считают бердские рыболовы со стажем, не появится: всё уже давно прописано в действующих. Но всё же на некоторых нюансах нужно заострить внимание. В частности, появятся нормы вылова в сутки, ограничения на подводную охоту и на использование сетей.
«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — пояснил для «Российской газеты» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Виталий Молоков. — Новый закон только обобщает эти правила. В частности, нигде нельзя использовать жаберные сети. Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически всё живое до дна водоема. Само собой, запрещено использовать взрывчатку. В целом есть определенный перечень запрещенных орудий лова, который для каждого бассейна либо расширяется, либо сужается.
Окончательно закон вступит в силу с 1 января 2020 года. А пока сотрудники рыбоохраны по-прежнему борются с браконьерами. Более одного километра сетей и шесть плавсредств было изъято инспекторами Ордынского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания в процессе проведения профилактических мероприятий на акватории Бердского залива в конце июля. Нарушители привлечены по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ.
Александра Бурковская, фото автора