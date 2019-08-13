Запретили ловить рыбу сетями жителям Бердска
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Запретили ловить рыбу сетями жителям Бердска

5:26:038/13/2019
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С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.

Ничего нового в правилах, как считают бердские рыболовы со стажем, не появится: всё уже давно прописано в действующих. Но всё же на некоторых нюансах нужно заострить внимание. В частности, появятся нормы вылова в сутки, ограничения на подводную охоту и на использование сетей.

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — пояснил для «Российской газеты» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Виталий Молоков. — Новый закон только обобщает эти правила. В частности, нигде нельзя использовать жаберные сети. Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически всё живое до дна водоема. Само собой, запрещено использовать взрывчатку. В целом есть определенный перечень запрещенных орудий лова, который для каждого бассейна либо расширяется, либо сужается.

  • Доступ к рыбалке для всех граждан России является бесплатным и свободным. За исключением мест, признанных особо охраняемыми природными заповедниками и заказниками.
  • Установлена «суточная норма» вылова – для каждого района и конкретной акватории, в зависимости от её специфики, устанавливаются пределы в течение одного дня, свыше которых ловить нельзя. Запрещено ловить рыбу сетями, за исключением некоторых регионов Сибири, Дальнего Востока и Севера, где в определенное время такая рыбалка даже показана по природным требованиям. Но каждую сеть надо будет промаркировать и зарегистрировать в индивидуальном порядке. Полностью исключаются случаи вылова с применением химических и взрывчатых веществ, а также электротока – за это введена уголовная ответственность по ст.256 УК со штрафом в 300-500 тыс. руб. или осуждением с ИТР на 2-3 года, либо же альтернативными 480-часовыми обязательными работами, двухлетними исправительными работами.
  • В местах массового отдыха запрещено заниматься подводной охотой.

Окончательно закон вступит в силу с 1 января 2020 года. А пока сотрудники рыбоохраны по-прежнему борются с браконьерами. Более одного километра сетей и шесть плавсредств было изъято инспекторами Ордынского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания в процессе проведения профилактических мероприятий на акватории Бердского залива в конце июля. Нарушители привлечены по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ.

Александра Бурковская, фото автора

Источник: svidetel24.info

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