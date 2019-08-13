Кубок клубов: тонна овса досталась конному клубу «Аллюр» из Бердска
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Кубок клубов: тонна овса досталась конному клубу «Аллюр» из Бердска

5:54:108/13/2019
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В Бердске состоялся V «Открытый кубок клубов Новосибирской области». Всадники соревновались в категориях: дети, юноши, любители, спортсмены.

Одно непослушание лошади – штраф в четыре балла, второе – пара снимается с соревнований. Повал препятствия – штрафные баллы, разрушение – дополнительное время при прохождении дистанции. На боевом поле в конном клубе «Аллюр» — представители четырёх конных клубов, которые участвуют в командном призе – конкур до 100 сантиметров. На кону – тонна овса от крестьянского хозяйства «Заимка» и денежный приз от «Аллюра». Всадники выступают поочерёдно и заметно волнуются. Победителем станет та команда, которая заработает наименьшее количество штрафных баллов и уложится в норму времени.

— Препятствие пройдено чисто, — звучит спокойный голос комментатора соревнований.

…В какой-то момент лошадь вдруг отказывается преодолевать очередное препятствие, и всадница, не сумев удержаться, валится на землю. Взволнованная лошадь бежит к выходу, где её останавливает волонтёр, всадницу просят пройти к автомобилю «медицины катастроф», который дежурил все три соревновательных дня. На поле выходит следующая пара. Главный приз от спонсора, а также денежный приз остался у команд конного клуба «Аллюр», всадники которого наиболее быстро и чисто прошли все препятствия.

Маршрут для прохождения, как отметила руководитель конного клуба «Аллюр» Римма Воротникова, курс-дизайнеры выстроили сложный, местами сильно закрученный, состоящий из десяти препятствий, но оттого более зрелищный. У участников был шанс изучить его, только лишь пройдя его пешком перед стартами. Не все справлялись с маршрутом: к примеру, одну из пар сняли с соревнований, поскольку она перепутала очерёдность прохождения препятствий.

Кубок Клубов проходил на территории «Аллюра» в течение трёх дней. В соревнованиях участвовали всадники из 16 клубов из Новосибирской, Омской и Кемеровской областей. В первый день и половину второго соревновательного дня состоялась выездка, где всаднику необходимо продемонстрировать способности лошади к правильным движениям на всех аллюрах в различном темпе, правильную стойку, осаживание, движения с боковыми сгибаниями, сложные движения. Во второй и третий дни спортсмены состязались в конкуре – преодолении препятствий разной высоты и сложности.

Второй день, призналась Римма Владимировна, заставил поволноваться не только участников, но и судей, а также зрителей. В конкуре принимали участие не очень опытные всадники, поэтому были падения с лошади. К счастью, всадники не получили серьёзных травм.

Самым зрелищным в третий день оказались командный зачёт и прыжок на мощность. В последнем при высоте препятствия 150 сантиметров победительницей стала представительница конно-спортивного клуба «Кудряшовский».

По итогам трёхдневных соревнований прошло более 270 стартов в 23 зачётах по выездке и конкуру.

Александра Бурковская, фото и видео автора

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