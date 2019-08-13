Видеофакт: чёрный дым валит из бердского автобуса
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Видеофакт: чёрный дым валит из бердского автобуса

10:23:518/13/2019
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В группе АвтоБердск ВКонтакте набирает количество просмотров видео о том, как автобус №7 бердского ПАТП отправляется в путь от остановки общественного транспорта, а из его выхлопной трубы вовсю валит чёрный дым, загрязняя, между прочим, окружающую среду.

На вопрос администратора специализированного автомобильного паблика: что бы это значило и, может, стоит, что-то подкрутить в двигателе? – подписчики ответили с пониманием, но не без сарказма:

— Водиле мозги подкрутить.

— Ага, тоже сегодня за ним ехал. Предпочел остановиться, переждать… Ничего не видно и задохнуться можно.

— Углём, походу, топит.

— Сырой соломой вместо соляры заправился.

— Богатая смесь.

— Евро-7.

— Блин, я его тоже хотела заснять, не успела! Вонючка, пипец!!! Как такое в рейс выпускают????

— С конченым ТНВД и засранным воздушным фильтром идёт…

На основании изложенных предположений подписчиков АвтоБердска можно, пожалуй, озвучить предварительный диагноз указанного бердского автобуса. На наш неискушённый взгляд, ему срочно требуется, как минимум, регулировка топливной системы.

Как вам такая информация к размышлению и действию, уважаемые Елена Викторовна (руководитель БАТП) и Надежда Валерьевна (начальник транспортного отдела мэрии)? Интересно ещё – он один такой не отрегулированный?

Видео подписчика группы АвтоБердск ВКонтакте

Источник: svidetel24.info

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