Чёрную «Камри» с «улыбкой» на радиаторе угнали в Бердске

Инцидент произошёл, по словам Анны, хозяйки «Тойоты», сегодня, 14 августа, ночью или рано утром. По словам бердчанки, ещё вчера в 22.20 они припарковали свою «Тойоту Камри» на заднем дворе дома по улице Комсомольская, 36. — Где-то в двенадцать-час ночи выходили на балкон, она ещё стояла на парковке, — поясняет Анна. — Сегодня утром в 8.10 машины на месте уже не было. Заявление об угоне автомобиля в полиции приняли. Но Анна надеется на возможных очевидцев. — Если кто-то что-то видел по этому поводу или может реально помочь, звоните мне по телефону 8-913-456-92-92, — обращается девушка к читателям специализированного паблика АвтоБердск ВКонтакте и, конечно же, к читателям «Свидетеля». Особую примету чёрной «Тойота Камри» 2017 года выпуска мы уже отметили — радиаторная решётка в виде улыбки. Госномер угнанного авто: Н690НО 154 регион.
Инцидент произошёл, по словам Анны, хозяйки «Тойоты», сегодня, 14 августа, ночью или рано утром.
По словам бердчанки, ещё вчера в 22.20 они припарковали свою «Тойоту Камри» на заднем дворе дома по улице Комсомольская, 36.
— Где-то в двенадцать-час ночи выходили на балкон, она ещё стояла на парковке, — поясняет Анна. — Сегодня утром в 8.10 машины на месте уже не было.
Заявление об угоне автомобиля в полиции приняли. Но Анна надеется на возможных очевидцев.
— Если кто-то что-то видел по этому поводу или может реально помочь, звоните мне по телефону 8-913-456-92-92, — обращается девушка к читателям специализированного паблика АвтоБердск ВКонтакте и, конечно же, к читателям «Свидетеля».
Особую примету чёрной «Тойота Камри» 2017 года выпуска мы уже отметили — радиаторная решётка в виде улыбки. Госномер угнанного авто: Н690НО 154 регион.