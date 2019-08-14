Чёрную «Камри» с «улыбкой» на радиаторе угнали в Бердске
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Чёрную «Камри» с «улыбкой» на радиаторе угнали в Бердске

10:52:018/14/2019
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Инцидент произошёл, по словам Анны, хозяйки «Тойоты», сегодня, 14 августа, ночью или рано утром.

По словам бердчанки, ещё вчера в 22.20 они припарковали свою «Тойоту Камри» на заднем дворе дома по улице Комсомольская, 36.

— Где-то в двенадцать-час ночи выходили на балкон, она ещё стояла на парковке, — поясняет Анна. — Сегодня утром в 8.10 машины на месте уже не было.

Заявление об угоне автомобиля в полиции приняли. Но Анна надеется на возможных очевидцев.

— Если кто-то что-то видел по этому поводу или может реально помочь, звоните мне по телефону 8-913-456-92-92, — обращается девушка к читателям специализированного паблика АвтоБердск ВКонтакте и, конечно же, к читателям «Свидетеля».

Особую примету чёрной «Тойота Камри» 2017 года выпуска мы уже отметили — радиаторная решётка в виде улыбки. Госномер угнанного авто: Н690НО 154 регион.

Источник: svidetel24.info

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