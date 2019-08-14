Бердчанин: «Мой сын стал стремительно терять зрение и путать слова&#8230;»
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бердчанин: «Мой сын стал стремительно терять зрение и путать слова&#8230;»

3:16:538/14/2019
0

<div></div>

Сильные повреждения головного мозга получил восьмилетний ребёнок в Бердске, переболевший клещевым энцефалитом.

Долгое время мальчик находился в коме, теперь его жизнь поддерживают аппараты искусственного обеспечения жизнедеятельности человека. Он по-прежнему без сознания. Родители надеются только на чудо.

Напомню: в детское инфекционное отделение городской больницы ребёнок поступил ещё в середине июня. Ему лабораторно был подтверждён диагноз «клещевой энцефалит». В течение нескольких дней Данилу лечили в инфекционном отделении, потом перевели в реанимационное отделение ЦГБ, а затем отправили в клиническую больницу мегаполиса.

Клещ укусил ребёнка, по словам его родителей, на лыжной базе «Метелица» 5 июня, мальчик не был привит. В горбольнице пострадавшему ввели иммуноглобулин, но это не спасло от опасного заболевания. С высокой температурой Данилку доставили в больницу.

— В течение нескольких дней ему проводили какую-то медикаментозную терапию, — рассказывает Василий, отец ребёнка. — Не берусь судить, квалифицированная помощь ему была оказана или нет, но моему сыну становилось всё хуже и хуже. Со слов жены, вразумительных ответов от медиков инфекционного отделения она не могла добиться даже тогда, когда сынишка начал стремительно терять зрение, путать слова, а после и вовсе потерял связь с реальностью. Жена так и не смогла достучаться до врачей, добиться помощи. Она утверждает, что медсёстры давали ребёнку только жаропонижающие.

— Возможно, именно такое лечение и требовалось, не хочу никого винить загодя, — говорит мужчина. – Но когда у нас пройдёт этот напряжённый период, сын выкарабкается и пойдёт на поправку, мы с женой планируем провести квалифицированную проверку, чтобы понять, насколько компетентно проводилось лечение в бердской ЦГБ. И сделаем это не ради каких-то дивидендов, а ради спасения других детей. В этой же палате завтра может оказаться другой малыш. Не хочется, чтобы он пострадал так же, как наш сын.

— А вот врачи бердской реанимации и мегаполиса сделали всё возможное и невозможное, — подчёркивает Василий. — В клинику Новосибирска нашего мальчика привезли в очень критическом состоянии. Доктора сразу же ввели его в искусственную кому, постоянно вводили иммуноглобулин… В любое время дня и ночи к ним можно было обратиться с вопросами и тут же получить на них понятные ответы.

Областные доктора победили вирус, утверждает отец юного пациента. Они выцарапали Данилу с того света, но его мозг в результате болезни сильно повреждён. Родители мальчика надеются на чудо, они верят, что найдутся специалисты, которые помогут ребёнку вернуть утерянное здоровье.

— Нам удалось связаться с Санкт-Петербургским научно-исследовательским нейрохирургическим институтом имени профессора Поленова, это ведущее учреждение по изучению работы мозга и лечению заболеваний нервной системы, — говорит Василий. – На днях два специалиста института прилетят в Новосибирск, чтобы провести обследование. Пока никто не может прогнозировать нам благополучный исход, но мы очень надеемся услышать от питерских докторов: «Да, мы постараемся вам помочь».

Все услуги специалисты Института мозга человека предоставляют семье Данилы платно. Средства на перевозку оборудования, обследование, перелёт, проживание в гостинице родителям мальчика помогли собрать родственники, лучшие друзья, знакомые, которых они искренне благодарят за оказанную помощь.

Всё по стандарту

Свои комментарии по этому поводу дали врачи ЦГБ Бердска.

— Вся медицинская помощь ребёнку была оказана по соответствующим стандартам, — сказала в интервью «Свидетелю» Ольга Клементьева, детский врач-инфекционист городской больницы. – Когда мальчик поступил в больницу, его состояние расценивалось как состояние средней тяжести. Но после лихорадочная форма заболевания перешла в очаговую, что может наблюдаться при этом страшном заболевании. К сожалению, при клещевом энцефалите такое происходит, предугадать течение болезни невозможно.

Только вакцина!

Чтобы не было подобных случаев, медики Бердска призывают жителей города своевременно вакцинироваться от клещевого энцефалита.

— В Кузбассе и Екатеринбурге от клещевого энцефалита привиты около 90% населения, в итоге процент заражения этим вирусным заболеванием в тех краях ничтожно мал, — говорит врач-инфекционист Людмила Бадальян.  – За время моей профессиональной деятельности только один привитый житель Бердска переболел этим вирусом, причём недуг он перенёс в достаточно лёгкой форме.

Хотите сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким – ставьте прививки!

Осторожно: опасность!

Клещевой энцефалит – острое воспаление головного мозга, возбуждаемое вирусной инфекцией. Понимать последствия, к которым может привести болезнь, крайне важно.

Это тяжёлое заболевание зачастую имеет летальный исход. В случае выздоровления после энцефалита качество жизни пациента сильно ухудшается. Заболевание затрагивает все органы и системы.

Наиболее частые осложнения:

  • тяжелые мигрени;
  • менингит;
  • нарушение работы органов чувств, например, у больного возникают проблемы со слухом, зрением;
  • проблемы с координацией движения, иногда – параличи, парезы;
  • периодические остановки дыхания;
  • умственная отсталость, проблемы с памятью;
  • снижение работоспособности, высокая утомляемость;
  • психические отклонения.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Яркие поздравления с Днем спонтанного проявления доброты 17 февраля 2021 года
    5:00:22 2/17/2021
    Яркие поздравления с Днем спонтанного проявления доброты 17 февраля 2021 года
    Фестиваль Ароматной пагоды проводится 17 февраля
    3:00:28 2/17/2021
    Фестиваль Ароматной пагоды проводится 17 февраля
    Точный гороскоп на вторник 17 февраля для каждого знака зодиака
    2:00:24 2/17/2021
    Точный гороскоп на вторник 17 февраля для каждого знака зодиака
    Поздравления в День Службы горючего Вооруженных Сил РФ в красивы стихах и прозе 17 февраля 2021 года
    1:00:21 2/17/2021
    Поздравления в День Службы горючего Вооруженных Сил РФ в красивы стихах и прозе 17 февраля 2021 года
    В покушении на убийство женщины с ребенком в коляске обвиняют наехавшего на них водителя в Новосибирске
    10:57:47 2/16/2021
    В покушении на убийство женщины с ребенком в коляске обвиняют наехавшего на них водителя в Новосибирске
    БердскПадает снег весь вечер 16 февраля в Бердске
    10:53:40 2/16/2021
    Падает снег весь вечер 16 февраля в Бердске
    Заставила выплатить путинские надбавки 4500 медикам за ковидных больных на 60 млн рублей прокуратура в Новосибирской области
    10:21:15 2/16/2021
    Заставила выплатить путинские надбавки 4500 медикам за ковидных больных на 60 млн рублей прокуратура в Новосибирской области
    Какой выбрать памятник для Лубянки, спросят жителей Москвы
    10:09:31 2/16/2021
    Какой выбрать памятник для Лубянки, спросят жителей Москвы
    С днем Доброты яркие и теплые открытки в праздник 17 февраля 2021 года
    9:50:21 2/16/2021
    С днем Доброты яркие и теплые открытки в праздник 17 февраля 2021 года
    Убил одногруппника студент НГТУ из-за девушки в сквере вуза. СК возбудил уголовное дело
    9:45:09 2/16/2021
    Убил одногруппника студент НГТУ из-за девушки в сквере вуза. СК возбудил уголовное дело