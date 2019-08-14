Сильные повреждения головного мозга получил восьмилетний ребёнок в Бердске, переболевший клещевым энцефалитом. Долгое время мальчик находился в коме, теперь его жизнь поддерживают аппараты искусственного обеспечения жизнедеятельности человека. Он по-прежнему без сознания. Родители надеются только на чудо. Напомню: в детское инфекционное отделение городской больницы ребёнок поступил ещё в середине июня. Ему лабораторно был подтверждён диагноз «клещевой энцефалит». В течение нескольких дней Данилу лечили в инфекционном отделении, потом перевели в реанимационное отделение ЦГБ, а затем отправили в клиническую больницу мегаполиса. Клещ укусил ребёнка, по словам его родителей, на лыжной базе «Метелица» 5 июня, мальчик не был привит. В горбольнице пострадавшему ввели иммуноглобулин, но это не спасло от опасного заболевания. С высокой температурой Данилку доставили в больницу. — В течение нескольких дней ему проводили какую-то медикаментозную терапию, — рассказывает Василий, отец ребёнка. — Не берусь судить, квалифицированная помощь ему была оказана или нет, но моему сыну становилось всё хуже и хуже. Со слов жены, вразумительных ответов от медиков инфекционного отделения она не могла добиться даже тогда, когда сынишка начал стремительно терять зрение, путать слова, а после и вовсе потерял связь с реальностью. Жена так и не смогла достучаться до врачей, добиться помощи. Она утверждает, что медсёстры давали ребёнку только жаропонижающие. — Возможно, именно такое лечение и требовалось, не хочу никого винить загодя, — говорит мужчина. – Но когда у нас пройдёт этот напряжённый период, сын выкарабкается и пойдёт на поправку, мы с женой планируем провести квалифицированную проверку, чтобы понять, насколько компетентно проводилось лечение в бердской ЦГБ. И сделаем это не ради каких-то дивидендов, а ради спасения других детей. В этой же палате завтра может оказаться другой малыш. Не хочется, чтобы он пострадал так же, как наш сын. — А вот врачи бердской реанимации и мегаполиса сделали всё возможное и невозможное, — подчёркивает Василий. — В клинику Новосибирска нашего мальчика привезли в очень критическом состоянии. Доктора сразу же ввели его в искусственную кому, постоянно вводили иммуноглобулин… В любое время дня и ночи к ним можно было обратиться с вопросами и тут же получить на них понятные ответы. Областные доктора победили вирус, утверждает отец юного пациента. Они выцарапали Данилу с того света, но его мозг в результате болезни сильно повреждён. Родители мальчика надеются на чудо, они верят, что найдутся специалисты, которые помогут ребёнку вернуть утерянное здоровье. — Нам удалось связаться с Санкт-Петербургским научно-исследовательским нейрохирургическим институтом имени профессора Поленова, это ведущее учреждение по изучению работы мозга и лечению заболеваний нервной системы, — говорит Василий. – На днях два специалиста института прилетят в Новосибирск, чтобы провести обследование. Пока никто не может прогнозировать нам благополучный исход, но мы очень надеемся услышать от питерских докторов: «Да, мы постараемся вам помочь». Все услуги специалисты Института мозга человека предоставляют семье Данилы платно. Средства на перевозку оборудования, обследование, перелёт, проживание в гостинице родителям мальчика помогли собрать родственники, лучшие друзья, знакомые, которых они искренне благодарят за оказанную помощь. Свои комментарии по этому поводу дали врачи ЦГБ Бердска. — Вся медицинская помощь ребёнку была оказана по соответствующим стандартам, — сказала в интервью «Свидетелю» Ольга Клементьева, детский врач-инфекционист городской больницы. – Когда мальчик поступил в больницу, его состояние расценивалось как состояние средней тяжести. Но после лихорадочная форма заболевания перешла в очаговую, что может наблюдаться при этом страшном заболевании. К сожалению, при клещевом энцефалите такое происходит, предугадать течение болезни невозможно. Чтобы не было подобных случаев, медики Бердска призывают жителей города своевременно вакцинироваться от клещевого энцефалита. — В Кузбассе и Екатеринбурге от клещевого энцефалита привиты около 90% населения, в итоге процент заражения этим вирусным заболеванием в тех краях ничтожно мал, — говорит врач-инфекционист Людмила Бадальян. – За время моей профессиональной деятельности только один привитый житель Бердска переболел этим вирусом, причём недуг он перенёс в достаточно лёгкой форме. Хотите сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким – ставьте прививки! Клещевой энцефалит – острое воспаление головного мозга, возбуждаемое вирусной инфекцией. Понимать последствия, к которым может привести болезнь, крайне важно. Это тяжёлое заболевание зачастую имеет летальный исход. В случае выздоровления после энцефалита качество жизни пациента сильно ухудшается. Заболевание затрагивает все органы и системы. Наиболее частые осложнения: Фото из архива редакции
Всё по стандарту
Только вакцина!
Осторожно: опасность!
Сильные повреждения головного мозга получил восьмилетний ребёнок в Бердске, переболевший клещевым энцефалитом.
Долгое время мальчик находился в коме, теперь его жизнь поддерживают аппараты искусственного обеспечения жизнедеятельности человека. Он по-прежнему без сознания. Родители надеются только на чудо.
Напомню: в детское инфекционное отделение городской больницы ребёнок поступил ещё в середине июня. Ему лабораторно был подтверждён диагноз «клещевой энцефалит». В течение нескольких дней Данилу лечили в инфекционном отделении, потом перевели в реанимационное отделение ЦГБ, а затем отправили в клиническую больницу мегаполиса.
Клещ укусил ребёнка, по словам его родителей, на лыжной базе «Метелица» 5 июня, мальчик не был привит. В горбольнице пострадавшему ввели иммуноглобулин, но это не спасло от опасного заболевания. С высокой температурой Данилку доставили в больницу.
— В течение нескольких дней ему проводили какую-то медикаментозную терапию, — рассказывает Василий, отец ребёнка. — Не берусь судить, квалифицированная помощь ему была оказана или нет, но моему сыну становилось всё хуже и хуже. Со слов жены, вразумительных ответов от медиков инфекционного отделения она не могла добиться даже тогда, когда сынишка начал стремительно терять зрение, путать слова, а после и вовсе потерял связь с реальностью. Жена так и не смогла достучаться до врачей, добиться помощи. Она утверждает, что медсёстры давали ребёнку только жаропонижающие.
— Возможно, именно такое лечение и требовалось, не хочу никого винить загодя, — говорит мужчина. – Но когда у нас пройдёт этот напряжённый период, сын выкарабкается и пойдёт на поправку, мы с женой планируем провести квалифицированную проверку, чтобы понять, насколько компетентно проводилось лечение в бердской ЦГБ. И сделаем это не ради каких-то дивидендов, а ради спасения других детей. В этой же палате завтра может оказаться другой малыш. Не хочется, чтобы он пострадал так же, как наш сын.
— А вот врачи бердской реанимации и мегаполиса сделали всё возможное и невозможное, — подчёркивает Василий. — В клинику Новосибирска нашего мальчика привезли в очень критическом состоянии. Доктора сразу же ввели его в искусственную кому, постоянно вводили иммуноглобулин… В любое время дня и ночи к ним можно было обратиться с вопросами и тут же получить на них понятные ответы.
Областные доктора победили вирус, утверждает отец юного пациента. Они выцарапали Данилу с того света, но его мозг в результате болезни сильно повреждён. Родители мальчика надеются на чудо, они верят, что найдутся специалисты, которые помогут ребёнку вернуть утерянное здоровье.
— Нам удалось связаться с Санкт-Петербургским научно-исследовательским нейрохирургическим институтом имени профессора Поленова, это ведущее учреждение по изучению работы мозга и лечению заболеваний нервной системы, — говорит Василий. – На днях два специалиста института прилетят в Новосибирск, чтобы провести обследование. Пока никто не может прогнозировать нам благополучный исход, но мы очень надеемся услышать от питерских докторов: «Да, мы постараемся вам помочь».
Все услуги специалисты Института мозга человека предоставляют семье Данилы платно. Средства на перевозку оборудования, обследование, перелёт, проживание в гостинице родителям мальчика помогли собрать родственники, лучшие друзья, знакомые, которых они искренне благодарят за оказанную помощь.
Свои комментарии по этому поводу дали врачи ЦГБ Бердска.
— Вся медицинская помощь ребёнку была оказана по соответствующим стандартам, — сказала в интервью «Свидетелю» Ольга Клементьева, детский врач-инфекционист городской больницы. – Когда мальчик поступил в больницу, его состояние расценивалось как состояние средней тяжести. Но после лихорадочная форма заболевания перешла в очаговую, что может наблюдаться при этом страшном заболевании. К сожалению, при клещевом энцефалите такое происходит, предугадать течение болезни невозможно.
Чтобы не было подобных случаев, медики Бердска призывают жителей города своевременно вакцинироваться от клещевого энцефалита.
— В Кузбассе и Екатеринбурге от клещевого энцефалита привиты около 90% населения, в итоге процент заражения этим вирусным заболеванием в тех краях ничтожно мал, — говорит врач-инфекционист Людмила Бадальян. – За время моей профессиональной деятельности только один привитый житель Бердска переболел этим вирусом, причём недуг он перенёс в достаточно лёгкой форме.
Хотите сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким – ставьте прививки!
Клещевой энцефалит – острое воспаление головного мозга, возбуждаемое вирусной инфекцией. Понимать последствия, к которым может привести болезнь, крайне важно.
Это тяжёлое заболевание зачастую имеет летальный исход. В случае выздоровления после энцефалита качество жизни пациента сильно ухудшается. Заболевание затрагивает все органы и системы.
Наиболее частые осложнения:
Фото из архива редакции